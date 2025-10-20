Quién es el 21 de Marruecos, Yassi Zabiri, el crack que juega el Mundial sub 20

Marruecos tiene a grandes jugadores en su plantel, pero uno de los que más se destacó a lo largo del torneo es Yassir Zabiri. Este delantero nacido en Rabat el 23 de febrero de 2005, y actualmente en el Famalicao, se convirtió en la pieza fundamental para que los 'leones del Atlas' vuelvan a las finales del torneo que se disputa en Chile.

Zabiri ya metió dos goles en la final ante la Selección Argentina y, además, fue clave en momentos cruciales de su equipo, como frente a España, Brasil y Corea del Sur, sino que también generó situaciones de peligro que terminaron en autogoles de sus rivales. Su movilidad y persistencia lo transformaron en una verdadera pesadilla para las defensas adversarias.

Formado en la prestigiosa Academia Mohammed VI, el atacante de 1,82 metros y zurdo tiene un estilo versátil, capaz de jugar como delantero centro o extremo. Su habilidad quedó evidenciada con jugadas como una chilena que provocó un autogol en octavos, y otra acción ante Estados Unidos que llevó a un error defensivo fatal para el rival.

Tras eliminar a Corea del Sur, Zabiri expresó a FIFA: “Agradezco a mi familia y al pueblo marroquí que siempre nos acompañan y nos apoyan. Todo el grupo me ayuda a jugar bien. Si Dios quiere, seguiremos progresando. Espero poder hacer aún más y lograr aún más cosas”. Mientras tanto, el Famalicao observa con atención cómo su joven estrella continúa afilando sus garras en el escenario internacional, con la mira puesta en un futuro prometedor que podría catapultarlo a la elite del fútbol mundial.