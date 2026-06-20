Marruecos vence a Escocia por 1-0 gracias a nuevo gol de Saibari

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia vs Marruecos

Marruecos venció el viernes a Escocia por 1-0 en ‌el Grupo C ‌del Mundial, gracias a un gol de Ismael Saibari, su segundo en la misma cantidad de partidos, a los 71 segundos de juego, lo que deja a los norteafricanos ​en una ⁠buena posición para clasificarse para los ‌dieciseisavos de final.

Apenas había ⁠comenzado el partido cuando ⁠Saibari corrió hacia un pase de Brahim Díaz, con los defensas escoceses ⁠mirando sin hacer nada, y envió ​el balón al fondo ‌de la red, ‌superando al portero Angus Gunn. Marruecos ⁠pareció estar a un nivel superior a Escocia durante gran parte de la primera parte, aunque ​luego ‌decayeron.

Pese a que los hombres de Steve Clarke jugaron con más intensidad tras el descanso, fue Marruecos quien estuvo más ⁠cerca de marcar el segundo gol del partido, cuando un disparo de Saibari fue desviado al larguero poco después de la reanudación.

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Marruecos suma cuatro puntos tras empatar 1-1 con Brasil en su ‌primer partido y se enfrentará a Haití en su último encuentro de la fase de grupos.

Escocia cuenta con tres puntos tras vencer a Haití ‌por 1-0 el sábado, lo que podría ser suficiente para clasificarse por primera ‌vez para ⁠la fase eliminatoria del Mundial. Los escoceses cerrarán su ​participación en la fase de grupos ante Brasil el próximo miércoles.

(Texto de William SchombergEdición en Español de Manuel Farías)