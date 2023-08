Guardiola le dio la peor noticia al Manchester City de Julián Álvarez: "Es grave"

Pep Guardiola le dio la peor noticia al Manchester City de Julián Álvarez en plena pretemporada, en la previa a la Supercopa de Europa frente a Sevilla. El anuncio negativo del DT catalán.

Pep Guardiola le dio la peor noticia al Manchester City de Julián Álvarez, un día antes de la definición de la Supercopa de Europa frente a Sevilla. El entrenador catalán de 52 años se presentó en la conferencia de prensa previa al encuentro por el título en Grecia y anunció que no podrá contar con una de las máximas estrellas del plantel profesional.

El director técnico confirmó que Kevin De Bruyne se lesionó en los isquiotibiales y no podrá contar con él durante "unos meses", por lo que la ausencia del mediocampista belga será fundamental en más de la mitad de la campaña 2023-2024. Sin "El Colorado", se abren más posibilidades para que el ex-Barcelona utilice un esquema con dos delanteros, con "La Araña" desde el arranque junto al noruego Erling Haaland.

Guardiola confirmó la baja de De Bruyne por lesión: "Fuera unos meses"

En la conferencia en Grecia, el exestratega de Bayern Múnich remarcó que “la lesión de Kevin de Bruyne es grave" y confirmó que el volante belga "estará fuera unos meses”. Con relación a la ausencia de uno de los futbolistas fundamentales para su estilo de juego, el entrenador insinuó que necesitará algún refuerzo en esa posición: "Tenemos que tomar una decisión, tomaremos la decisión en los próximos días... Una operación es una operación, serían tres o cuatro meses de baja".

Al mismo tiempo, Pep indicó que "la lesión de Kevin es un golpe muy grande, es una gran pérdida" y sentenció: "Si está fuera mucho tiempo es un golpe muy duro, pero tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos alternativas, pero De Bruyne es irremplazable". No obstante, el mediocampista no será la única ausencia sensible para el choque con Sevilla, ya que los portugueses Bernardo Silva (negocia su posible salida del club) y Rúben Dias (con molestias físicas) tampoco figuran en la convocatoria.

Una nueva lesión dejará a De Bruyne varios meses fuera de las canchas.

Cuándo juega Manchester City vs. Sevilla la Supercopa de Europa 2023

El cotejo por otra estrella para Álvarez y compañía se llevará a cabo el miércoles 16 de agosto a las 16 horas de Argentina en el Estadio Karaïskákis de Grecia. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN, mientras que el streaming online irá por su plataforma Star+ y por otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.