Mallorca vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

En la primera jornada de la Liga, los Bermellones reciben a los Blaugranas el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 14:30 (hora Argentina) en el estadio Mallorca Son Moix.
Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 1 a 0.
¿En qué jornada juega el clásico Barcelona?
El Clásico, duelo con su máximo rival Real Madrid, llegará para Barcelona durante la jornada 10.
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 2: vs Celta: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Real Madrid: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 2: vs Levante: 23 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Rayo Vallecano: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Barcelona, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas