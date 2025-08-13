Mallorca vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

En la primera jornada de la Liga, los Bermellones reciben a los Blaugranas el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 14:30 (hora Argentina) en el estadio Mallorca Son Moix.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Barcelona?

El Clásico, duelo con su máximo rival Real Madrid, llegará para Barcelona durante la jornada 10.

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Celta: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Real Madrid: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Levante: 23 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Rayo Vallecano: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Barcelona, según país