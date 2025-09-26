Real Madrid advierte contra complacencia antes de primer derbi madrileño de Alonso como entrenador

Foto del DT de Real Madrid Xabi Alonso en el partido ante Levante por LaLiga

El Real Madrid está teniendo un comienzo de temporada perfecto a las órdenes de Xabi Alonso, pero el técnico vasco advirtió el viernes contra la autocomplacencia antes de su primer derbi madrileño al frente de los líderes de LaLiga española.

Alonso pasó cinco temporadas como jugador del Real Madrid y llega ahora como su entrenador al estadio Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, en un momento en que el equipo "merengue" está mostrando un gran estado de forma.

Los blancos han ganado sus seis partidos ligueros, con tres goles en contra, y mantiene una ventaja de dos puntos sobre el vigente campeón, el Fútbol Club Barcelona.

"Cada partido es difícil de ganar. Tan sólo llevamos seis, hemos sacado pleno, pero nos ha costado en algunos partidos y no hay que confiarse", afirmó Alonso a la prensa antes del partido del sábado.

"No hay que pensar que sólo por saltar al campo vas a ganar por tener el escudo que tengas, por tener la plantilla que tenemos. Hay que trabajarlo bien, hay que prepararlo bien y hay que ser constantes en el rendimiento. Creo que cuanto más nos eduquemos en salir naturalmente activos a cualquier partido, a cualquier campo, ganaremos muchos partidos", agregó.

Alonso se ha enfrentado al Atlético como entrenador cuando dirigía al Bayer Leverkusen -empatando 2-2 en Madrid en 2022 poco después de hacerse cargo del equipo alemán y perdiendo 2-1 a domicilio la temporada pasada- pero ir al estadio rojiblanco con el Real Madrid es una perspectiva muy diferente.

"Es diferente ir al Metropolitano con cualquier otro club que con el Real Madrid, por la rivalidad sana que hay. Creo que eso es bonito y durante muchos años se ha disfrutado, y ojalá podamos seguir disfrutándolo mañana también", comentó.

Mientras el equipo de Alonso vuela alto, el de Diego Simeone ha ganado sólo dos de sus seis primeros partidos de liga, lo que le deja ya a nueve puntos de sus rivales madrileños.

"La clasificación ahora mismo tampoco te dice mucho", dijo Alonso. "Se podría aumentar la ventaja, pero el partido va a ser complicado, va a ser apretado. Nunca una victoria es fácil en el Metropolitano, lo vamos a tener que trabajar".

Simeone lleva 14 años al frente del club "colchonero", pero Alonso, de 43 años, que sustituyó a Carlo Ancelotti en junio, no mira tan lejos.

"Lo que ha hecho Simeone durante todos estos 14 años en el Atleti es muy importante", dijo Alonso. "Yo estoy empezando, me gusta ir poco a poco con las cosas. No me pongo la meta tan a largo plazo (...) El inicio ha sido bueno y queda mucho recorrido, o sea que ya se verá".

Con información de Reuters