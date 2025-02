Luis Rubiales fue condenado a pagar una multa por 18 meses tras la agresión sexual a Jenni Hermoso

Luis Rubiales, de 47 años y expresidente de la Federación Española de Fútbol, fue condenado por agresión sexual por el beso no consentido que le dio a Jennifer Hermoso, jugadora profesional. Para la Justicia de España, se trató de un delito por el que debe pagar una multa de 20 euros por día durante 18 meses.

Por el episodio, que sucedió en la entrega de medallas del Mundial femenino, ahora Rubiales no podrá acercarse en un radio de 200 metros ni comunicarse con ella durante un año. Además, deberá pagar una multa por 18 meses.

Rubiales también estaba siendo investigado por presuntas coacciones a Hermoso, con la ayuda de otros tres exdirectivos. Según su testimonio, intentaron que ella se desdijera públicamente y que, por el contrario, manifestara que el beso fue planificado y consentido. Sin embargo, en la sentencia, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto lo absolvió de ese delito, como también al exseleccionador femenino Jorge Vilda, al exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y a Rubén Rivera, responsable de marketing.

Luis Rubiales intentó defenderse durante el juicio alegando que el beso a Jenni Hermoso "fue consentido". Para el expresidente, la jugadora le dio permiso tras levantarlo de las axilas mientras festejaban el triunfo. Entre sus argumentos, manifestó que, de haberse tratado de un jugador de la selección masculina, habría actuado de la misma forma. "No fue inapropiado", aseveró.

“Me equivoqué, metí la pata. Desde el primer momento lo reconocí. Me comporté como un deportista y debería haberme comportado en mi papel institucional", expresó, sobre su rol.

La palabra de las compañeras de Jenni Hermoso en el juicio

Alexiia Putellas, ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022; Irene Paredes, capitana del Barcelona y Laia Codina, defensa del Arsenal, brindaron su testimonio en la Audiencia Nacional sobre cómo fueron las horas posteriores de Jenni Hermoso tras el beso no consentido.

Para ellas, el hecho "acabó con la alegría" de la deportista por haber ganado el Mundial femenino de 2023. "La abrumó, le provocó llantos y agotamiento en las horas y días siguientes", especificaron en el juicio.

Según el relato de Paredes, "Jenni estaba preocupada, estaba disgustada. La vi llorar contándonoslo, porque era un tema que la estaba agobiando y ella lo que quería era celebrar el triunfo que acabábamos de conseguir". La jugadora fue una de las primeras del equipo en darse cuenta de que se trataba de "algo serio" del que "no se podía bromear".

"En el avión ella estaba muy agobiada. Se puso a llorar de agotamiento. En la última vez que llora de agotamiento es cuando nos explica que (Rubiales) no paraba de relatarle los hechos, como si ella no lo hubiera vivido en primera persona y que saliera a desmentir que no había habido consentimiento", contó Putellas, compañera en el Barcelona, sobre la presunta coacción que existió para que modificara sus dichos públicamente.

Por lo público del hecho, distintas personalidades del deporte se manifestaron y apoyaron a Jenni Hermoso, mientras otras, con sus testimonios, evidenciaron las desigualdades de género y el machismo reinante que hay en el deporte-