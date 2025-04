Los Pumas 7's en la Gran Final de Los Ángeles: Moneta y González nominados a MVP

Los Pumas 7's: dos jugadores del equipo dirigido pro Santiago Gómez Cora fueron nominados para los Premios SVNS 2025.

Los Pumas 7's tendrán este fin de semana la oprtunidad de coronar otra tremenda temporada en la Gran Final de Los Ángeles y, mientras se ultiman detalles para la competencia en Estados Unidos, recibieron una grata noticia. Es que Marcos Moneta y Luciano González Rizzoni, jugadores determinantes del equipo de Santiago Gómez Cora, fueron nominados para los mejores jugadores de la campaña en los Premios SVNS 2025 en la Selección Argentina de rugby Seven.

Tanto Moneta como González figuran en la terna a Jugador del Año, junto al español Pol Pla. Además, el "Rayo", que volvió a recuperar su nivel tras una importante lesión en 2024, también fue elegido como candidato a Try del Año, por la acción que terminó en ingoal ante Australia en el Seven de Hong Kong, junto el fijiano Vuiviwa Naduvalo, el francés Simon Desert y el español Anton Legorburu.

"Moneta reafirmó su estatus como el 'Chico Maravilla' del Seven argentino con una campaña sobresaliente. Tras regresar de una lesión después de asegurarse un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, no perdió el tiempo y recuperó su mejor forma. Apoyó 23 tries, se situó entre los máximos anotadores de la serie y acumuló un total de 117 puntos, incluidas ocho conversiones", reconoció la World Rugby en su pagína sobre Moneta.

A su vez, sobre González expresaron: "Tuvo una actuación destacada en la Serie, convirtiéndose en el mejor acarreador con 137 acarreos en la temporada, apoyando su histórico try número 150 en Vancouver. A los 28 años, sigue siendo figura clave en el éxito de su equipo en el circuito, ocupando el tercer lugar en quiebres ofensivos. Contribuyó más off-loads, tackles y robos que cualquier otro argentino y fue nombrado MVP la Final en tres de sus últimos nueve torneos".

En caso de que uno de ellos se quede con el premio, será la tercera vez en la historia que un argentino sea reconocido. El primero fue, justamente, Moneta, lo ganó en 2021 tras superar a los fijianos Jiuta Wainiqolo y Napolioni Bolaca y al neozelandés Scott Curry. Mientras que el segundo fue Rodrigo Isgró, que en 2023 aventajó al propio "Rayo" y a los neozelandeses Leroy Carter y Akuila Rokolisoa. Cabe recordar que la Selección Argentina ya se encuentra en Los Ángeles a la espera del comienzo de la Gran Final, que determinará al campeón de la competencia. Argentina fue el primero durante la fase regular con104 puntos, por detrás quedaron Fiji (96) y España (88).

El plantel de Los Pumas 7's

Santiago Álvarez.

Lautaro Bazán Vélez.

Agustín Fraga.

Luciano González.

Matteo Graziano.

Santiago Mare (c).

Alejo Lavayén.

Marcos Moneta.

Matías Osadczuk.

Joaquín Pellandini.

Tobías Wade.

Santiago Vera Feld.

TGermán Schulz.

Santino Zángara.

Los Grupos de la Gran Final de Los Ángeles

Grupo A

Argentina.

Francia.

Sudáfrica.

Gran Bretaña.

Grupo B

Fiji.

Australia.

España.

Nueva Zelanda.

La tabla del Circuito Mundial de Seven en 2025