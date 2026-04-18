El tremendo tackle considerado desleal de Los Pumas 7's que derivó en expulsión

Los Pumas 7's sufrieron una expulsión clave en el Seven de Hong Kong, pero reaccionaron a tiempo y se metieron en semifinales tras un triunfo clave.

Una jugada polémica marcó el rumbo de Los Pumas 7’s durante el partido ante Sudáfrica en el Seven de Hong Kong de rugby. La expulsión de Martiniano Arrieta condicionó al equipo ante los africanos, pero el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora logró sobreponerse y selló su pase a semifinales tras una victoria clave frente a Fiji.

El momento más controvertido del torneo para Argentina se produjo durante el duelo ante Sudáfrica. Arrieta fue expulsado tras realizar un tackle considerado peligroso sobre Zain Davids, luego de envolver al jugador rival y tirarlo al suelo de forma vehemente.

La decisión fue ratificada tras la revisión del TMO, que confirmó la gravedad del contacto. La tarjeta roja dejó a Los Pumas 7’s con un jugador menos durante buena parte del encuentro, en un contexto ya adverso.

En ese momento, el conjunto sudafricano dominaba el marcador por 12-0 y supo capitalizar la superioridad numérica. El resultado final fue contundente: derrota 38-0 y caída al tercer puesto del grupo.

El impacto de la expulsión en el rendimiento

Jugar con uno menos en el rugby seven implica un desgaste físico y táctico enorme. La expulsión de Arrieta obligó al equipo argentino a modificar su estructura en pleno partido, lo que facilitó el dominio de Sudáfrica.

El tackle fue catalogado como de alto riesgo por los árbitros, que no dudaron en aplicar la sanción máxima. La revisión exhaustiva del sistema confirmó la decisión y dejó sin margen de discusión el fallo disciplinario.

Más allá de la polémica, el episodio condicionó el desarrollo del encuentro y dejó a Argentina en una posición incómoda de cara a la definición del grupo.

La reacción de Los Pumas 7’s ante Fiji

Lejos de derrumbarse, Los Pumas 7’s demostraron carácter en el momento más importante. En los cuartos de final, el equipo argentino superó a Fiji por 24-17 y logró una clasificación clave a semifinales.

El partido fue intenso y cambiante, pero Argentina supo aprovechar su momento. La expulsión de Akuila Dranivotua en el conjunto oceánico niveló las condiciones y permitió al equipo de Gómez Cora tomar el control.

Desde el inicio, el seleccionado nacional mostró contundencia con tries de Santiago Álvarez Fourcade y Marcos Moneta, dos piezas fundamentales en el esquema.

Marcos Moneta, figura y voz del equipo

Marcos Moneta volvió a ser determinante. El back argentino marcó un doblete y fue clave en los momentos decisivos del encuentro.

Tras el triunfo, destacó la importancia de la victoria y lo que representa competir en Hong Kong: “Amamos este torneo, amamos este estadio. Es un placer jugar contra los reyes del seven. Si pensás en rugby seven, lo primero que se te viene a la cabeza es Fiji”, expresó.

Sus palabras reflejan tanto el respeto por el rival como la satisfacción por haber superado un partido complejo.

Un cierre con carácter para romper la racha

En el complemento, Fiji logró reaccionar y emparejar el marcador, pero Argentina mantuvo la calma. El equipo manejó la posesión y aprovechó la ventaja numérica para inclinar la balanza.

El try decisivo llegó tras una gran acción colectiva que incluyó una asistencia de Álvarez Fourcade y una intervención clave de Moneta.

En los minutos finales, la defensa fue protagonista. Un contraruck fundamental, con participación de Pedro De Haro, Luciano González Rizzoni y el propio Moneta, aseguró la victoria y cortó una racha negativa en cuartos de final en Hong Kong.

De la incertidumbre a la ilusión

El recorrido de Los Pumas 7’s en el Seven de Hong Kong tuvo altibajos. En la fase de grupos, el equipo había mostrado un gran nivel con victorias ante España (38-14) y Uruguay (40-19).

Sin embargo, la caída ante Sudáfrica y la expulsión de Arrieta generaron dudas en un momento clave. La respuesta del equipo en la fase eliminatoria disipó esas incertidumbres y reafirmó su carácter competitivo.

Ahora, el seleccionado argentino se prepara para un nuevo desafío: la semifinal ante España, en busca de un lugar en la final.

Lo que viene para Argentina

El próximo paso será enfrentar nuevamente a España, esta vez en semifinales. El partido está programado para las 3.23 del domingo (hora argentina) y representa una nueva oportunidad para consolidar el buen momento.

“Tenemos que descansar y preparar el partido. Va a ser una batalla, pero también hay que disfrutar”, anticipó Moneta, dejando en claro el enfoque del equipo. Con la polémica ya atrás, Los Pumas 7’s se enfocan en seguir haciendo historia en uno de los torneos más emblemáticos del circuito.