El rugby argentino sigue creciendo: la nueva franquicia que fortalecerá a Los Pumas

El rugby argentino suma otra franquicia en el Súper Rugby Américas a partir del 2026.

El rugby argentino continúa con su plan de crecimiento sostenido y, en las últimas horas, dio un importante paso. El Súper Rugby Américas, torneo más importante del continente sudamericano, tendrá a partir del 2026 la presencia de Capibaras XV, la nueva franquicia argentina que buscará, entre varios objetivos, fortalecer a Los Pumas.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó que el flamante equipo estará constituido por jugadores de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, con la búsqueda de darle proyección y potenciar al rugby del Litoral que, cabe resaltar, ya varios de ellos se encontraban jugando distribuidos en distintos equipos del Súper Rugby.

Con este ingreso, el torneo contará con cuatro franquicias argentinas, ya que se suma a Pampas (Buenos Aires), Dogos XV (Córdoba) y Tarucas (NOA). Capibaras XV, que jugará de local la mayoría de los encuentros en la cancha del Hipódromo de Rosario, debe su nombre al reconocido carpincho, que es un animal autóctono de la zona del Litoral y, además, el roedor más grande del mundo.

El tesorero de la UAR, Matías Gorosito, explicó sobre la creación del equipo en el evento de presentación en la Casa de Gobierno de Santa Fe: "Este es un momento importante para el rugby de la región, que marca un antes y un después. Estamos trabajando en la elección del staff y los jugadores. Es una evolución natural, que nos permitirá crecer y formar personas. Juntos vamos a hacer que sea un éxito".

Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, por su parte, expresó. "Tener una cuarta franquicia argentina en el Súper Rugby Américas a partir de 2026 refleja la importancia y el crecimiento sostenido del deporte en el país y abre nuevas oportunidades para más jugadores. Este desarrollo fortalece no sólo a la Argentina, sino también al rugby de toda la región".

Leonardo Senatore, exsegunda línea de Los Pumas que participó en los Mundiales 2011 y 2015 y será el representante de Capibaras XV, explicó finalmente. "Hay un montón de jugadores que ya están desempeñándose en otras franquicias. La idea seguramente va a ser repatriarlos, pero eso quedará en manos del entrenador".

Las franquicias que disputaron el Súper Rugby Américas en 2025

Pampas (Buenos Aires) .

Dogos XV (Córdoba).

Tarucas (NOA).

Peñarol (Uruguay).

Selknam (Chile).

Cobras (Brasil).

Yacare XV (Paraguay).

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship.

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

La ventana de noviembre