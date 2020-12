El rugbier volvió a dar que hablar.

Ya instalado en Stade Français, club francés en donde juega, el ex capitán de Los Pumas Pablo Matera volvió a referirse sobre sus viejos y repudiables tuits por los que perdió el liderazgo del plantel de la UAR. Y para expresarse sobre este asunto, decidió utilizar una frase que nuevamente generó polémica. "Fue un mal chiste", enfatizó, dando por sentado que se trató de un momento de diversión más allá de lo condenable de su accionar.

“Fue un abuso de las redes sociales con un grupo de amigos de la escuela. Un mal chiste. Sólo quiero disculparme”, expresó Matera en diálogo con el canal oficial de la institución europea, utilizando una nueva frase desafortunada que generó el repudio de varios lectores y oyentes de sus dichos. "Imagino que hubo un montón de gente que se sintió herida y que se sintió ofendida", prosiguió, aludiendo a aquellas viejas publicaciones por las que fue castigado socialmente en las últimas semanas.

Tras el episodio en que salieron a la luz varios tuits suyos, Matera se manifestó a través de su cuenta de Instagram, la cual prosiguió a cerrar: “Tuve un momento más difícil. Estoy muy avergonzado por esto. Me disculpo con cualquiera que se haya ofendido por la crueldad que escribí. En ese momento, no podía imaginar en quién me convertiría. Hoy me toca a mí ocuparme de lo que dije hace 9 años. También pido disculpas a mi equipo y a mi familia por el tiempo que están pasando debido a mis acciones y agradezco a las personas que me aman por su apoyo”

El club de Pablo Matera en Francia repudió los dichos del ex capitán de Los Pumas

En tanto, Stade Français repudió los dichos de su jugador, quien llegó a Francia en 2019, y dejó en claro que lo expresado por Matera años atrás no está dentro de los valores que inculcan en esta institución: “Tras las revelaciones de algunos medios de comunicación, las publicaciones de nuestro jugador Matera en 2012 en la red social Twitter, el Stade Français quiere dejar claro su total rechazo hacia estos inaceptables comentarios y observaciones. Queremos recordar que desde su llegada al club en diciembre de 2019, nuestro jugador siempre ha mostrado un comportamiento impecable con sus compañeros y adversarios, tanto dentro como fuera del campo".

En cuestión de semanas, Pablo Matera pasó de ser uno de los jugadores más queridos del rugby argentino por su entrega y compromiso en la histórica victoria sobre los All Blacks y por defender los colores del país argentino a ser calificado como uno de los deportistas más cuestionados de la actualidad. Todo se dio a raíz del pobre homenaje a Diego Maradona por parte de Los Pumas en el segundo partido frente Nueva Zelanda: en él, sólo utilizaron un brazalete negro mientras sus rivales realizaron un acto realmente emocionante para honrar la memoria del ídolo argentino.