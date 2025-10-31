Nicolás Keenan, el jugador de Los Leones que es pareja de Rob Jetten, próximo primer ministro de Países Bajos

Quién es Nicolás Keenan, el jugador de Los Leones que es pareja del próximo primer ministro de Países Bajos.

Este martes, las elecciones generales de Países Bajos dieron como resultado una histórica paridad entre el partido liberal progresista D66 y el ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, mayoría desde 2023 en el Parlamento. Con la expectativa puesta en el conteo definitivo y el aplazamiento de la negociación para la conformación de una coalición de gobierno, el virtual ganador es Rob Jetten, de 38 años, quien mantiene una ventaja apenas por encima de los 15.000 votos. En caso de confirmarse su triunfo, un jugador de Los Leones, la Selección Argentina de hockey masculino, se convertirá en el primer ministro consorte del país europeo.

Se trata de Nicolás Keenan, pareja de Jetten y comprometido con él desde noviembre de 2024. El delantero de 28 años juega actualmente en el HC Klein Zwitserland (La Haya) y formó parte del combinado dirigido por Mariano Ronconi que quedó eliminado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024; mientras disputaba esa competición, en la previa de la derrota ante Alemania por 3 a 2, Keenan hizo pública la relación

Keenan nació en Buenos Aires el 6 de mayo de 1997 en el seno de una familia íntimamente vinculada con el hockey. Noemí Merediz, su abuela paterna, fue jugadora de la Selección Argentina en la década del '50 y destacó en el Círculo Universitario de Quilmes; su padre Patricio Keenan también vistió la camiseta albiceleste en su etapa como profesional y, tras el retiro, se convirtió en entrenador del Egara de Terrassa español. Por el lado materno, su tío Santiago Capurro participó con el combinado nacional en los JJOO de Atlanta 1996 y Sidney 2000 a la vez que dirigió a Las Leonas en 2014, mientras que su primo Bautista Capurro es actualmente compañero suyo en Los Leones.

A los 12 años, Keenan se mudó a Terrassa (España) para dar sus primeros pasos en la disciplina en el equipo que tenía como entrenador a su padre. Cuando cumplió 18 años, llegó al HC Klein Zwitserland de La Haya, Países Bajos, club en el que juega hasta hoy. Si bien tuvo la oportunidad de representar al país ibérico a nivel internacional, el delantero se decantó por vestir la camiseta de Argentina: debutó en la FIH Pro League de 2019 y ya estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024. Además, ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019.

En la última cita olímpica que tuvo lugar en la capital francesa, Keenan hizo pública su relación con Rob Jetten, por entonces viceprimer ministro de Países Bajos. Después de que el político se deba mudar por cuestiones de seguridad, ambos comenzaron a encontrarse en espacios comunes y así formaron un vínculo. "Nos cruzábamos por el supermercado y nos tirábamos likes, así que amor moderno", relató el jugador en una entrevista antes del partido frente a Alemania por los cuartos de final. Unos meses después, en noviembre de 2024, anunciaron en sus redes sociales que se habían comprometido.

Incluso durante la competencia, el político neerlandés estuvo presente en algunos partidos de Los Leones para alentar a su pareja: "Hola, mi amor. Puede que te sorprenda verme aquí, pero no quería perder la oportunidad de decirte lo orgulloso que estoy de vos. Lo que haces es muy inspirador para todos nosotros. Todas las horas, trabajo duro y pasión que pusiste en esto. Te apoyamos, te respaldamos, sigue así. Y, sobre todo, te amamos", expresó.