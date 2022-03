Un joven dibujante cumplió su sueño de conocer a Messi y le hizo un arriesgado pedido

Lionel Messi tuvo un admirable gesto con un joven dibujante que le hizo un regalo muy especial antes del partido ante Ecuador por las Eliminatorias.

Lionel Messi tuvo un emotivo gesto horas antes de partir para Ecuador para disputar el último partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El futbolista de la Selección Argentina recibió al joven artista de Pergamino "Dibujuani", quien le hizo un regalo muy especial. Por este motivo, el mejor del mundo le cumplió un sueño y habló durante varios minutos con su pequeño fanático de 12 años.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino fue el encargado de gestionar el encuentro entre el niño y su máximo ídolo. Juani inmortalizó a la "Pulga" besando la Copa América en un cuadro y se lo entregó en mano al jugador del PSG y este último lo elogió por la obra, le firmó la camiseta "Albiceleste" y se sacaron varias fotos. Las mismas están en la cuenta de Instagram @Dibujuani, la cual maneja el padre del dibujante.

"Los sueños se cumplen!! Y éste es el primero de muchos que tengo. Pude darle mi cuadro a @LeoMessi en persona, me firmó la camiseta y la felicidad es infinita", escribió en las primeras líneas. Y agregó: "Conocer a mis ídolos de la @AFASelección y que Messi me pregunte 3 veces y asombrado... ¿En serio lo dibujaste vos? Gracias a todos los que siempre me apoyaron para que esto sea posible, especialmente a @ChiquiTapia un grande total!!"

Por último, el pequeño artista que también pasó por Bendita TV y mostró su cuadro tiempo antes del encuentro, cerró su post con unas palabras inspiradoras: "Hay que desearlo tanto pero tanto que al final los sueños se cumplen, no lo duden!!!". Cabe destacar, que "DibuJuani" tiene más de 33.000 seguidores en Instagram y su publicación superó los 8.000 likes y los 600 comentarios. En su cuenta están subidos los cuadros que pintó con distintos famosos y superhéroes.

El momento compartido con Lionel Messi

Juan, el padre del joven dibujante, habló con el medio Infocielo y detalló cómo fue el emotivo cara a cara: "Estuvo 4 o 5 minutos con nosotros, pero fue suficiente para que Juani cumpla el sueño. Él le regaló su cuadro y Lionel le preguntó varias veces si lo había dibujado él, porque lo miraba sorprendido. No lo podía creer". Por otro lado, reveló lo que el astro le dijo al niño: "Lo único que te pido es que lo cuelgues en el living de tu casa", lo que Messi no dudó en confirmarle.

Este impactante cuadro forma parte de un proyecto al que el joven denominó "Tremendo Lío de Juani". Dentro del mismo hay varias pinturas del 10 y el plan a futuro es hacer una exposición que incluya una subasta a beneficio.