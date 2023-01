Messi rechazó a la TV francesa tras la final: el video que no se vio

El video que no se vio del rechazo de Lionel Messi a una entrevista con la televisión de Francia, luego de la final ganada por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi rechazó una entrevista con la televisión francesa luego de la final que la Selección Argentina le ganó precisamente a Francia por penales en el Mundial de Qatar 2022. En un video que no había tenido demasiada repercusión, se observa y se escucha claramente la respuesta negativa del capitán a la propuesta de un periodista galo.

La grabación fue difundida por AFA Play, el servicio de streaming de la Asociación del Fútbol Argentino al que hay que suscribirse para ver este tipo de contenido exclusivo. Como parte del material que suele mostrar la intimidad de "La Scaloneta" en cada partido que juega, en esta oportunidad el protagonista fue nada menos que quien es, para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Este instante tan particular fue publicado por varios usuarios en Twitter y rápidamente se volvió viral.

Video: Messi rechazó una entrevista con la TV de Francia tras ser campeón del mundo

La grabación de apenas diez segundos muestra al delantero rosarino de 35 años caminando por el túnel que conecta al campo de juego del Estadio Lusail de Doha con el vestuario local. Allí se lo ve con la Copa del Mundo entre sus manos, acompañado por el histórico utilero albiceleste Mario Destéfano. Al principio, se aprecia cómo un hombre de traje que estaba a su derecha le dice algo a la pasada y el crack le responde amablemente: "Después, después... Me voy a duchar y después vemos", a lo que el hombre le responde con una sonrisa cómplice y una palmada en la espalda.

Luego, otro señor le toca la espalda y, si bien no se termina de entender todo lo que le dice al oído al jugador, se escucha algo así como "´Leo´, de prensa...". "No, no... No, no, no", le contestó el atacante de PSG con cierto tono de fastidio. Además, de fondo se oye un "¡después, después! de otra persona". Al observar al detalle lo que estaba sucediendo al lado de Lionel, "Marito" quiso cerrar el momento antes de que el astro entrara al vestuario y les gritó a aquellos que lo rodeaban mientras hacía con sus brazos el típico de gesto de "terminar" con algo: "¡Listo, listo, listo, listo... ¡Listo, finish!".

El camino de Messi entre el campo de juego y el vestuario.

Cuándo vuelve a jugar Messi en PSG

Todo indica que el regreso de "La Pulga" a la actividad con el equipo dirigido por Christophe Galtier será el miércoles 11 de enero a las 17 horas de Argentina. El choque será frente a Angers como local en el Estadio del Parque de los Príncipes por la fecha 18 de la Ligue 1, en la que lidera en la tabla de posiciones en busca del bicampeonato.