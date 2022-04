Messi campeón en Francia: genialidades, lesión e idas y vueltas con la hinchada

El crack argentino se consagró en su primer año con PSG. Cómo fue su temporada.

La llegada de Lionel Messi al PSG generó, además de contratos millonarios para las arcas del club, mucha expectativa para los parisinos y el mejor del mundo no decepcionó: el crack argentino se consagró campeón en su primera temporada con el club francés. Si bien sus números no fueron como nos tenía acostumbrados en el Barcelona y hasta pasó por momentos incómodos con su hinchada enojados por el rendimiento del equipo, dejó su huella acorde a su jerarquía con goles fuera de serie y asistencias de todos los colores, sobre todo una buena sociedad con Kylian Mbappé, goleador del torneo.



Tras confirmarse el campeonato del equipo conducido por el argentino Mauricio Pochettino 4 fechas antes del final, luego del empate 1 a 1 frente al Lens, en el que Messi estuvo presente y marcó un golazo después de recuperarse de una lesión en su tendón de Aquiles del pie izquierdo, el resumen que puede hacerse de su rendimiento es más que satisfactorio. Si se analizan los números puede creerse que no tuvo mucho protagonismo, pero esos números no marcan con profundidad la incidencia del argentino: en 28 partidos de la competencia, marcó 9 goles y dio 13 asistencias, casi una asistencia cada dos partidos.

El gol de Lionel Messi para darle el campeonato al PSG





No ha sido una temporada de felicidad plena para el "10". Recuperarse del Coronavirus, que contrajo a fines de 2021, le llevó más tiempo de lo esperado, ya que estuvo más de 20 días sin poder realizar ejercicios, hecho que le hizo perderse 4 fechas del torneo y tomar la decisión de no viajar con la Selección Argentina para disputar las eliminatorias. Pero lo que más sorprendió a propios y extraños fueron los abucheos que recibió por parte de su hinchada, en el Parque de los Príncipes, luego de haber quedado eliminado en los octavos de final de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid en un partido insólito: cada vez que el rosarino tocaba la pelota fue silbado. Esa situación quedó olvidada al siguiente partido, y fue uno de los pocos que se salvó de los maltratos de los fanáticos.



Entre sus momentos más destacados y memorables, estuvieron el gol de emboquillada al último campeón, Lille, uno de afuera del área al Nantes, otro al Lorient al ángulo, noche que fue silbado y, sobre todo, aquel que le marcó al Manchester City en la zona de grupos la Champions. Lo que dejó marcado a fuego el mejor del mundo fueron sus gambetas y asistencias: es el segundo mejor en esas especialidades detrás de Mbappé, a quien le entregó 8 pases de gol de las 13 totales.

Aunque su primera campaña tuvo períodos agridulces y el quipo no pudo cumplir el objetivo principal que era llegar a la final de la "Orejona", el balance es más que positivo teniendo en cuenta el nuevo rol que tuvo que ocupar en un plantel plagado de figuras, más aún tras 15 años en el jardín de su casa, el Barcelona. Aún le queda un año más de contrato con el PSG con opción a un tercero y, aunque en un momento se especuló con una posible vuelta a la institución Blaugrana, todo indica que Messi apuesta a preparar su último Mundial en Qatar en el club francés.