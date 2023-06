Merecidas vacaciones: Messi llegó a Rosario junto con Di María y Otamendi

Lionel Messi llegó a Rosario en la madrugada de este sábado para tomarse unas vacaciones antes de empezar a entrenar con el Inter Miami.

Lionel Messi llegó a su Rosario natal en la madrugada de este sábado en su avión privado, en compañía de Ángel "Fideo" di María y Nicolás Otamendi. El crack rosarino se tomará unas breves vacaciones antes de empezar a entrenar en Inter Miami, su nuevo equipo, aunque antes también participará de las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

La familia de Lionel Messi recibió al diez de la Selección argentina en un Audi Q6 gris estacionado en las inmediaciones de la pista del Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario apenas pasadas las 3 de la mañana. Tanto Leo como Ángel di María y Nicolás Otamendi llegaron en el avión privado del nuevo jugador del Inter Miami, luego de participar en la victoria argentina en el amistoso contra Australia que se disputó el pasado jueves en China.

Además de festejar su cumpleaños el próximo 24 de junio, Messi se sumará a los homenajes a dos figuras del fútbol argentino, que harán su partido despedida el mismo fin de semana. El propio sábado 24, Maxi Rodríguez se despedirá del fútbol en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, junto a estrellas de todo el planeta que compartieron equipo con "La Fiera" en su extensa y exitosa carrera. Si bien todavía no está confirmada la presencia de Messi debido a su cumpleaños, el mismo Rodríguez aseguró que espera que pueda estar presente.

Por otro lado, Juan Román Riquelme ya confirmó públicamente que el campeón del mundo participará de su partido homenaje en la Bombonera el próximo domingo 25 de junio.

Maxi Rodríguez reveló el enojo de Messi por la fecha de su despedida: "Boludo"

En una entrevista con el programa Libero de TyC Sports, Rodríguez detalló la conversación que tuvo con su amigo cuando le contó que el partido homenaje sería el 24 de julio, día en que nació Messi. "Le vamos a tener que cantar el feliz cumpleaños si viene. Es el mejor salón de fiestas", comenzó diciendo el exvolante, en relación al cumpleaños número 36 de la "Pulga".

Al darse cuenta que la fecha donde tendrá su última función inolvidable en el fútbol concidía con el natalicio de Messi, reveló el gracioso diálogo que tuvo con él: "Él me hizo recordar que el 24 es su cumpleaños. Yo le dije 'la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la tenemos que hacer el 24'. Y me dice 'boludo, es mi cumpleaños'".

Luego, el exjugador de Atlético madrid y Liverpool de Inglaterra, detalló, entre risas, cómo finalizó la charla con el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022: "Ahí me quedé, la verdad no me acordaba. Ojalá pueda llegar a venir y pueda vivir una fiesta, esto va a ser una locura".