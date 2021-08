Los detalles del contrato que firmará Lionel Messi con el PSG

Lionel Messi está a pocas horas de firmar su contrato con el Paris Saint Germain y estos son los detalles.

Se conocieron los detalles del vínculo que firmará Lionel Messi con el PSG a través del reconocido medio L'Equipe. El astro argentino está a pocos minutos de seguir haciendo historia en el fútbol sellando un contrato con números exorbitantes a la altura de lo que es como jugador. Esta firma lo habilitará para su debut ante el Racing de Strasburgo en la segunda fecha de La Ligue 1 de Francia.

Serán 35 millones de euros por temporada más un bono de 25 millones de la misma moneda por la firma, pasando a ser así el jugador más pago del plantel parisino. En cuanto a la duración el astro argentino estará unido al club por dos años y probablemente uno más si desde ambas partes desean extenderlo.

Así dejará atrás todos los inconvenientes que tuvo con el Barcelona en este último tiempo que derivaron en su inminente salida del "Culé". Estos motivos, fueron informados cuando se conoció la noticia de que el 10 de la Selección no continuaría en la institución: "Habiendo llegado a un acuerdo y con la clara intención de ambas partes de firmar hoy un nuevo contrato, esto no puede suceder por obstáculos económicos y estructurales (normativa de la Liga Española). Como consecuencia de esta situación, Messi no se quedará en el FC Barcelona".

No será la única cifra importante en la nueva vida del mejor del mundo. De acuerdo a diversos sitios de hotelería, la noche de hospedaje en el Le Royal Monceau -hotel en el que se hospedará Messi durante las primeras semanas- cuesta 97.000 pesos argentinos. Dicho lugar posee lujosas habitaciones con muchísimas comodidades, como por ejemplo: una piscina de 23 metros de largo, un gimnasio, un baño turco, un baño seco, un hamman, una fuente de hielo y un sauna.

El impactante edificio se encuentra en Avenue Hoche, cerca de Campos Elíseos y del Arco del Triunfo, ubicado en el corazón de París. Allí también se alojó Neymar, quien se sumó al PSG en 2017.

El dorsal que usaría Messi en su nuevo club

¿Qué número usará Messi? Hay quienes especulan con que llevará el 19 que utilizó en su etapa previa a heredar la 10 de Barcelona. Otros manifiestan que podría tomar la 30, rememorando así los tiempos en que un joven argentino caminaba dando sus primeros pasos en el club donde ganó todo. Hasta el momento, y teniendo en cuenta que aún no firmó su contrato, todas son conjeturas no confirmadas.