Los compañeros de Messi en Inter Miami: un jugador de River, una joya argentina y un ex Newell´s

Lionel Messi jugará con varios argentinos en Inter Miami de la MLS, en Estados Unidos. Entre ellos están un futbolista de River, un ex-Newell´s y una joya albiceleste.

Lionel Messi será jugador de Inter Miami y allí hay varios argentinos con los que compartirá el plantel. De cara al nuevo desafío en su carrera a los casi 36 años, el capitán de la Selección Nacional estará en el día a día con un jugador de River, un ex-Newell´s y una "joya" albiceleste, entre otros.

Con una floja actualidad en la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos, la institución liderada por David Beckham deberá contratar refuerzos de jerarquía en el mercado de pases de mediados de 2023. De hecho, está último en la tabla de posiciones de la Conferecia Este tras 16 fechas. La ingenería económica estará en marcha una vez que el delantero rosarino sea fichado oficialmente.

Quiénes serán los compañeros de Messi en Inter Miami

Para empezar hay que mencionar a Benjamín Cremaschi, una "joya" argentina que en realidad nació en Florida, Estados Unidos. Tiene 18 años y sus padres son mendocinos. Ya fue convocado por el entrenador Javier Mascherano para la Selección Sub 20 y lo definen como "un volante moderno, intenso, dinámico y que va de área a área". Se desempeña principalmente por la derecha y hace un poco de todo: marca, juega y es una rueda de auxilio para sus compañeros. Es más: algunos hasta lo comparan con Rodrigo De Paul.

Si bien "Benja" ya se entrena con el equipo de elite, todavía no pudo demostrar sus grandes cualidades en la Primera División. Mide 1.80 metro, pesa 75 kilos y es hijo del ex-Puma Pablo Cremaschi, por lo que él mismo jugó al rugby también. Ya participó en la Sub 19 y en la Sub 20 del conjunto norteamericano, y hasta se entrenó con la Absoluta. No obstante, ahora su horizonte se inclina hacia Argentina si es que consigue consolidarse y sumar minutos en la MLS.

Cremaschi, el argentino "desconocido" de Inter Miami.

Nicolás Stefanelli es otro albiceleste presente. Nació en Quilmes en 1994 y estuvo en Defensa y Justicia. Allí fue parte del primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en 2014. Si bien fue prestado a Villa Dálmine en la temporada siguiente, su estreno en la primera del “Halcón” ocurrió en 2016 con Ariel Holan como entrenador.

A partir de sus 12 goles en 37 presentaciones, AIK Solna de Suecia lo fichó y la rompió. A partir de allí debió transitar una serie de préstamos en Anorthosis de Chipre y Unión La Calera de Chile, aunque vlvió a Solna. En enero de 2023 fichó por Inter Miami, club en el que hasta ahora no logró destacarse porque el nivel colectivo allí es muy bajo por ahora.

El otro futbolista a mencionar es Leandro González Pirez, el defensor de River que está a préstamo en "El Millonario" desde Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2023. La cesión por dos temporadas fue por 1.800.000 de dólares y la opción de compra por la totalidad del pase es de 200.000 dólares extras. Por lo tanto, si la entidad de Núñez no adquiriera al zaguero, el central debería presentarse en enero de 2024 en el conjunto norteamericano.

Por último, cabe resaltar el caso de Franco Negri, un ex Newell´s, el equipo del que Messi es hincha. El defensor de 28 años disputó 28 partidos oficiales, con 2 goles, con la camiseta de "La Lepra" en 2021. Luego pasó por Godoy Cruz de Mendoza y arribó a la MLS ya en 2023. Se trata de un lateral izquierdo con mejor marca que proyección, que suele ser titular en el Inter.

El plantel de Inter Miami, el nuevo equipo de Messi