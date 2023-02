Lionel Messi, The Best 2023: el extraño saludo de Barcelona

El extraño saludo de Barcelona a Lionel Messi tras haber obtenido el premio The Best 2023 de la FIFA. El frío mensaje del club catalán en las redes sociales para el máximo ídolo de su historia.

Lionel Messi ganó el premio The Best 2023 de la FIFA y Barcelona sorprendió con un extraño mensaje a través de las cuentas oficiales de redes sociales. Luego de que el delantero rosarino de 35 años se quedara con otro trofeo en su carrera, el club catalán no se esforzó demasiado para felicitarlo a pesar de que se trata del máximo ídolo de su historia.

En una noche única para los argentinos en la gala en París, Francia, los albicelestes se quedaron con todas las distinciones de las que eran finalistas: "Leo" fue elegido el mejor futbolista del mundo en 2022, Emiliano "Dibu" Martínez el mejor arquero, Lionel Scaloni el entrenador más destacado y también ganó la hinchada por su apoyo al equipo en Qatar.

El frío saludo de Barcelona a Messi por el The Best 2023

Muy feliz por otro trofeo conquistado, el astro de PSG (París Saint-Germain) publicó cinco imágenes tras el evento en la capital francesa y añadió: "Gracias a todos los que hicieron posible que ganara este premio. A todos los de la Selección, a mi familia y amigos, a los 45 millones de argentinos que confiaron en nosotros…". Además, aprovechó para enviar las "felicidades a todas las ganadoras y ganadores de los FIFA The Best, especialmente a Scaloni y a ´Dibu´ Martínez, que tanto merecieron sus premios también". "Un abrazo a todos, nos vemos pronto!!!", completó el crack.

Más allá del extenso mensaje del delantero, Barcelona, el club de casi toda su vida, simplemente le comentó el posteo con un breve "enhorabuena (felicitaciones), Leo!" y un emoji del aplauso. A muchos les llamó la atención una reacción tan breve, más aún porque el presidente de la institución, Joan Laporta, también dijo presente en la noche parisina.

El discurso de Messi tras ganar el The Best 2023

Emocionado y nervioso por la situación, el capitán de la Selección Argentina subió al escenario y dijo: "Agradezco a mis compañeros. Hoy estamos con Dibu y Scaloni, pero estamos en representación de ellos. Es para todo el grupo por lo que hicimos". "El 2022 fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear e insistir, al final llegó. Es lo más emocionante de mi carrera, es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden tener", agregó el rosarino. Y sentenció: "Agradezco a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de esa manera el Mundial, que quedará de por vida en nuestro recuerdo. Un beso grande a mis hijos, los amo".