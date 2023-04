El sorpresivo gesto de la hermana de Messi post Mundial: "Promesa cumplida"

María Sol Messi, la hermana de Lionel, sorprendió con un gran gesto en las redes sociales. "Promesa cumplida", reveló la rosarina post Mundial de Qatar 2022 ganado por la Selección Argentina.

La hermana de Lionel Messi, María Sol, sorprendió con un gesto que se volvió viral a través de las redes sociales. La rosarina de 29 años cumplió una promesa tres meses y medio después del campeonato conseguido por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Así como el futbolista y varios de sus compañeros se hicieron tatuajes tras la gesta frente a Francia en Doha, ella también lo hizo.

La única hermana de "Leo" se tatuó el trofeo de la Copa del Mundo y lo expuso mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram (@mariasolmessi). Para sus más de 400.000 seguidores en la mencionada aplicación, la dueña de la marca de ropa llamada Bikinis Río exhibió su decisión y aprovechó para agradecerles a todos los que colaboraron y trabajaron en su tatoo.

El tatuaje de la Copa del Mundo de María Sol, la hermana de Messi

La rosarina replicó una historia de Instagram en la que la mencionó Maximiliano Carreras, tatuador en tamaño chico que trabaja en la ciudad natal de la familia de Lionel. "Hoy pasó María Sol Messi a cumplir su promesa", publicó junto con el emoji del brazo haciendo fuerza. Ella replicó esa storie en su perfil y agregó, con letras blancas grandes junto a dos emojis: "Muchas gracias!!". Además, mencionó a Carreras y a su lugar de trabajo llamado Studio Orbe.

El tatuaje de la hermana de Messi en su Instagram.

En el tatoo se puede observar no solamente al trofeo pequeño de la Copa del Mundo, sino también la fecha de la final contra Francia (18/12/2022) y, a la derecha, las tres estrellas obtenidas por "La Albiceleste" a lo largo de su historia: las de Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

