Alarma en la Selección: Messi fue suplente en el partido del Barcelona

Lionel Messi arrancó el partido del Barcelona contra el Betis, por la fecha 9 de la Liga en el banco de suplentes, una imagen inusual a lo largo de toda la carrera del argentino, que hasta acá era una fija de arranque para Ronald Koeman.

Los motivos no fueron oficializados, pero puede deberse a que el técnico holandés le hará dosificar esfuerzos al argentino, que viene con una fuerte seguidilla de partidos. Eso tiene cierta lógica, pero muy temprano en la Liga Barcelona se juega mucho porque atraviesa un muy mal arranque, que ya lo tiene a nueve puntos del sorprendente líder, la Real Sociedad.

En España, en tanto, TV3 dijo puede deberse a una supuesta molestia en uno de sus tobillos, algo que encendería las alarmas de la Selección Argentina, que jugará el jueves ante Paraguay por las Eliminatorias, con Lío como bandera.

Messi y una semana con muchas críticas por un video viral

El astro, que anotó de penal en la victoria ante el Dinamo Kiev del miércoles pasado, fue castigado por una imagen que se hizo viral en la que se lo ve sin oponer resistencia ante un rival.

La secuencia muestra como la Pulga sigue con la mirada a Oleksandr Andrievsky por la mitad de la cancha y fue disparadora de diversas opiniones sobre el compromiso del argentino con un equipo que todavía no termina de despegar.

Sin embargo, la Pulga recibió el apoyo de Ronald Koeman días después. El DT en conferencia explicó: "A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni he visto ni me interesa, porque tengo mis pensamientos sobre su actitud, que es muy buena. Si quieren montar polémica o problema es su parte, yo no estoy de acuerdo. Hay imágenes... a mí también me sacan sentado o cabreado, hoy en día parece que hay que estar más pendiente de nuestra imagen que de nuestro trabajo y no estoy de acuerdo".