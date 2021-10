River vs. Argentinos: cuándo juegan, horario, formaciones e historial

Este lunes 25 de octubre en el Estadio Monumental se enfrentarán River y Argentinos Juniors por la Liga Profesional. Enterate todos los detalles.

River Plate pasa su mejor momento en la Liga Profesional. Se mantiene invicto desde la sexta fecha luego de caer ante Godoy Cruz en Mendoza y acumula siete triunfos en fila. No sólo eso, sino que además ganó el Superclásico ante Boca y también venció a Talleres en Córdoba, sus dos perseguidores más cercanos. Este lunes 25 de octubre recibirá a Argentinos Juniors con el objetivo de estirar la racha y mantener la punta del torneo.

Con 39 unidades los dirigidos por Marcelo Gallardo son líderes y le sacan ventaja de 7 puntos a la "T" y 9 al "Xeneize" con ocho fechas por delante. Quedan 24 unidades en juego pero el "Millonario" no se tiene que confiar porque no la tendrá nada fácil ante el "Bicho" que dirige Gabriel Milito. El conjunto de La Paternal está lejos del primer puesto pero llega confiado tras vencer como local a Colón de Santa Fe por 3 a 1.

Las buenas noticias rondan en los pasillos del Estadio Monumental. La recuperación de Fabrizio Angileri y del chileno Paulo Díaz son alivios para el "Muñeco" que ya sabe que no contará con Nicolás de la Cruz, por lesión, y Enzo Pérez, suspendido, para este duelo. El joven Felipe Peña Biafore tampoco será de la partida por la expulsión contra el equipo cordobés en la victoria por 2 a 0.

Por su parte el equipo visitante aún no confirmó los convocados para enfrentar al "Millonario" pero se estima que no haya muchos cambios con respecto al equipo que le ganó al "Sabalero". Los de Milito irán por el batacazo y para evitar que el local rompa un récord de la era Gallardo. Y es que siete es la cantidad de victorias al hilo que "La Banda" no superó desde la llegada del DT y que lleva en el torneo actual.

Las posibles formaciones de River y Argentinos

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino; Julián Álvarez, Benjamín Rolheiser o Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo

Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Pablo Minissale, Lucas Villalba, Javier Cabrera, Gabriel Florentín; Franco Moyano, Gabriel Carabajal, Elías Gómez, Gabriel Ávalos; Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.

Árbitro: Patricio Loustau

TV y cómo ver el partido online

El partido de este lunes 25 de octubre en el el Estadio Monumental por la fecha 18 de la Liga Profesional lo transmitirá Fox Sports Premium a partir de las 19:00. La opción para verlo por internet será a través de Flow para los clientes de Cablevisión.

El historial entre estos dos equipos indica que se enfrentaron en 132 ocasiones desde la época amateur. El "Millonario" se impuso en 69 ocasiones mientras que el "Bicho" ganó 27. Empataron 36 duelos. El último encuentro que jugaron en Núñez culminó 1 a 1 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Mientras que en el encuentro de vuelta los de Gallardo ganaron por 2 a 0 avanzando de ronda.