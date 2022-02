Lamentable discriminación homofóbica a un jugador de básquet en pleno partido: "Dije basta"

Un jugador de básquet sufrió discriminación en pleno partido de la Liga Nacional por ser homosexual y posteriormente hizo un descargo en las redes.

Un nuevo caso de homofobia golpea fuerte al deporte nacional. El pasado viernes 18 de febrero en la Liga Nacional de Básquetbol de nuestro país, Sebastián Vega, alero de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, sufrió discriminación por parte de varios hinchas del Quimsa de Santiago del Estero durante uno de los cuartos del encuentro. Horas después agradeció en las redes sociales a todos los que lo bancaron en este momento.

A pocos minutos del cierre del tercer período empezaron los insultos al deportista cuando su técnico tomó la decisión de reemplazarlo. El partido se detuvo por 10 minutos, luego de que Vega, enojado, explotara de bronca por la situación. Su compañero Diego Romero lo contuvo para que el problema no pase a mayores. Horas después, tanto Quimsa como las autoridades del deporte lanzaron sus respectivos comunicados.

"Después de lo sucedido ayer, lejos de sentirme decepcionado, me siento muy feliz. El apoyo se hizo sentir y eso habla de que ya no somos los mismos que antes, somos mejores personas. Gracias por el respeto y por tanto cariño por parte de todos; dirigentes e hinchas, gracias", escribió en su cuenta de Twitter, @_SebaVega. La publicación superó los 2000 likes, 200 retweets y 50 comentarios de apoyo.

En diálogo con Télam, Vega contó: "No es la primera vez que me pasa, lamentablemente uno se acostumbra a veces. Esta vez dije 'basta' y le agradezco a los árbitros que frenaron rápido el partido, a mis compañeros y creo que la próxima la gente misma va a ser la que frene. Lo que quiero decir a todos es que estoy muy bien, la violencia no se responde con violencia sino con educación. Esos cuatro que me insultaron no son la generalidad".

El mensaje de la dirigencia del Quimsa y el presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol

La institución local en dicho encuentro emitió un comunicado con motivo de repudio a lo sucedido: "La HCD de la Asociación Atlética Quimsa, rechaza la conducta desafortunada de algunos inadaptados que anoche durante el tercer cuarto del partido, perturbaron con sus cánticos al jugador Sebastián Vega. Esta institución repudia y no comparte esta actitud, que nada tiene que ver con el pensamiento del club hacia uno de los jugadores más recordados y valorado que vistieron nuestra camiseta y que llevaron a nuestro club a conseguir el título de Campeón de la Liga Nacional".

Por su parte, Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol también se mostró en contra del hecho: "Desde la AdC manifestamos nuestro repudio a lo sucedido. Nuestro estatuto se diseñó con el objetivo de tener tolerancia cero a la discriminación de cualquier tipo. De esta manera, se multará al club por los hechos ocurridos y las personas involucradas no podrán volver a ingresar al estadio".