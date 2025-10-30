EN VIVO
Levante

Levante se enfrentará ante Celta por la fecha 11

30 de octubre, 2025 | 09.42

A partir de las 10:00 (hora Argentina) el próximo domingo 2 de noviembre, Celta visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga.

Así llegan Levante y Celta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega triunfante luego de ver caer a Osasuna con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 3 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PG - 7 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Real Madrid271090112
2
Barcelona221071213
3
Villarreal20106228
13
Celta1010172-2
15
Levante910235-4
DataFactory

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Valencia: 21 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Alavés: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Espanyol: 30 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas