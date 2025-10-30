Levante se enfrentará ante Celta por la fecha 11

A partir de las 10:00 (hora Argentina) el próximo domingo 2 de noviembre, Celta visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga.
Así llegan Levante y Celta
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta llega triunfante luego de ver caer a Osasuna con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 3 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PG - 7 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Barcelona
|22
|10
|7
|1
|2
|13
|3
|Villarreal
|20
|10
|6
|2
|2
|8
|13
|Celta
|10
|10
|1
|7
|2
|-2
|15
|Levante
|9
|10
|2
|3
|5
|-4
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Valencia: 21 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Alavés: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Espanyol: 30 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas