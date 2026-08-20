Los Leones le dieron una paliza histórica a Nueva Zelanda y pasaron de ronda en el Mundial

Los Leones golearon por 7 a 1 a Nueva Zelanda en la última fecha de la fase inicial del Mundial 2026, disputado en Bélgica y Países Bajos. El combinado nacional masculino de hockey sobre césped, conducido por Matías Rey, no dejó dudas en el campo de juego y fue contundente cada vez que llegó.

Los oceánicos sacaron ventaja, pero la "Albiceleste" lo empató con el tanto de Tomás Domene, quien marcó un triplete. Luego, aportaron los tantos Bautista Capurro con dos, mientras que Tadeo Marcucci y Nicolás Keenan hicieron los restantes.

Los goles de Los Leones para la clasificación a la siguiente ronda del Mundial de hockey

Cuándo vuelven a jugar Los Leones en el Mundial de hockey

El seleccionado argentino volverá a la cancha el próximo sábado 22 de agosto -si termina segundo en el Grupo A- para enfrentar a Inglaterra desde las 14 horas de nuestro país. Si culmina en primer lugar -Países Bajos debe perder con Japón- el rival será India a las 11 horas.

Cómo es el formato de competencia del Mundial de hockey

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase de zonas. Allí, la Argentina se cruzará con los dos seleccionados que no haya enfrentado en la etapa inicial. Si termina entre los dos primeros de esa instancia, accederá a las semifinales. En caso de quedar tercera o cuarta, disputará la definición por el noveno puesto.

Por dónde ver los partidos de Las Leonas por TV online y streaming

Todos los encuentros de la Argentina tendrán transmisión televisiva de ESPN y estarán disponibles en Disney+ Premium.

El plantel de Los Leones en el Mundial de hockey

Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate.