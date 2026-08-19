Las Leonas vencieron a Escocia y clasificaron a la próxima ronda del Mundial de hockey

Las Leonas vencieron 2 a 0 a Escocia en el Mundial de Hockey disputado entre Bélgica y Países Bajos para clasificar a la siguiente ronda. "Majo" Granatto y Lara Casas marcaron los goles del elenco nacional, que avanzó a la fase en la que integrará el Grupo F. Las rivales saldrán del Grupo C que tiene a España, Bélgica, Irlanda y Nueva Zelanda; además de Alemania o Estados Unidos. De esta manera, el combinado nacional femenino sigue en carrera en el torneo y sueña con ganarlo.

Luego del debut con empate ante Estados Unidos y el triunfo infartante contra Alemania, el equipo de Fernando Ferrara cerró la primera fase con una victoria más y sin recibir tantos. De esta manera, festeja y se prepara para lo que viene comenzando el camino rumbo a las semifinales del certamen, aunque primero deberá afrontar otra zona en la que tendrá que quedar entre los dos primeros.

Los goles de Las Leonas para el triunfo ante Escocia en el Mundial

La lista completa de Las Leonas para el Mundial de hockey

Cristina Cosentino - Arquera.

- Arquera. Mercedes Artola - Arquera.

- Arquera. Agustina Gorzelany - Defensora.

- Defensora. Valentina Raposo - Defensora.

- Defensora. Sofía Cairo - Volante.

- Volante. Sofía Toccalino - Defensora/Volante.

- Defensora/Volante. Milagros Alastra - Defensora.

- Defensora. Emma Knobl - Defensora.

- Defensora. Agostina Alonso - Volante.

- Volante. Juana Castellaro - Defensora.

- Defensora. Victoria Miranda - Volante.

- Volante. Victoria Sauze - Volante.

- Volante. Eugenia Trinchinetti - Volante.

- Volante. Paula Ortíz - Volante.

- Volante. María José Granatto - Delantera.

- Delantera. Victoria Granatto - Delantera.

- Delantera. Julieta Jankunas - Delantera.

- Delantera. Zoe Díaz - Delantera.

- Delantera. Brisa Bruggesser - Volante.

- Volante. Lara Casas - Delantera.

Las Leonas siguen en carrera en el Mundial de Hockey

Cómo es el formato de competencia del Mundial de hockey

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase de zonas. Allí, la Argentina se cruzará con los dos seleccionados que no haya enfrentado en la etapa inicial. Si termina entre los dos primeros de esa instancia, accederá a las semifinales. En caso de quedar tercera o cuarta, disputará la definición por el noveno puesto. La Argentina llegó a la cita mundialista con la ilusión de volver a conquistar un título que obtuvo por última vez en Rosario 2010. Para clasificarse a esta edición, el seleccionado consiguió el segundo puesto en la Pro League 2024-2025.

Por dónde ver los partidos de Las Leonas por TV online y streaming

Todos los encuentros de la Argentina tendrán transmisión televisiva de ESPN y estarán disponibles en Disney+ Premium.

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