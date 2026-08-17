Las Leonas vencieron a Alemania en un partido infartante en el Mundial 2026

Las Leonas derrotaron a Alemania por 3-2, en la segunda fecha del Mundial (foto: ESPN).

Las Leonas derrotaron por 3-2 a Alemania, en la segunda presentación en el Mundial de hockey sobre césped femenino 2026. Después del empate 1-1 frente a Estados Unidos en el debut por el Grupo B, la Selección Argentina de Fernando Ferrara se impuso a las teutonas, en la máxima cita que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

Cuando apenas iban dos minutos, Eugenia Trinchinetti marcó el gol del 1-0. Cuando recién había empezado el último cuarto, Agustina Gorzelany amplió la ventaja con el tanto de penal. Sin embargo, luego las europeas recuperaron la pelota y llegaron al 2-2 gracias a las conquistas de Lisa Nolte y Sonja Zimmermann.

Pese al golpazo, apareció otra vez "Gorze" para sentenciar el 3-2 definitivo cuando faltaban menos de cinco minutos para el final. Ahora, la "Albiceleste" se medirá con Escocia, el rival más débil de la zona, el miércoles 19 de agosto a las 6 horas de Argentina.

Las Leonas derrotaron a Alemania por 3-2, en la segunda fecha del Mundial (foto: ESPN).

Las Leonas vencieron a Alemania en el Mundial 2026: los goles de la Selección Argentina

El 1-0 de Trinchinetti

El 2-0 de Gorzelany

El 3-2 de Gorzelany

Los partidos de Las Leonas en el Mundial 2026

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Argentina 3-2 Alemania.

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

Por dónde ver los partidos de Las Leonas por TV online y streaming

Todos los encuentros de la Argentina tendrán la transmisión televisiva de ESPN y estarán disponibles en Disney+ Premium.

Cómo es el formato del Mundial de hockey 2026

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase de zonas. Allí, la Argentina se cruzará con los dos seleccionados que no haya enfrentado en la etapa inicial. Si termina entre los dos primeros de esa instancia, accederá a las semifinales. En caso de quedar tercera o cuarta, disputará la definición por el noveno puesto.

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase de zonas. Allí, la Argentina se cruzará con los dos seleccionados que no haya enfrentado en la etapa inicial. Si termina entre los dos primeros de esa instancia, accederá a las semifinales. En caso de quedar tercera o cuarta, disputará la definición por el noveno puesto.

La Argentina llega a la cita mundialista con la ilusión de volver a conquistar un título que obtuvo por última vez en Rosario 2010. Para clasificarse a esta edición, el seleccionado consiguió el segundo puesto en la Pro League 2024-2025. Y cuenta entre las integrantes del plantel con Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Cómo les fue a Las Leonas en todos los Mundiales