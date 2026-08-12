La lista completa de Las Leonas para disputar el Mundial de Hockey 2026

Las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, anunció la lista oficial de jugadoras convocadas para disputar el Mundial de Bélgica y Países Bajos, que tendrá lugar entre el 15 y el 30 de agosto. A tres días de su debut en el certamen frente a Estados Unidos, el combinado dirigido por Fernando Ferrara ya ajusta los últimos detalles en búsqueda de repetir el título obtenido en la edición de Rosario 2010.

Con diez debutantes en una cita mundialista y varias referentes con trayectoria en la 'Albiceleste', el entrenador, que afrontará uno de los desafíos más importantes desde el comienzo de su ciclo en 2021 tras los Juegos Olímpicos de París 2024, conformó la nómina para la competición. Entre las 20 representantes, muchas fueron parte del plantel de Las Leoncitas que se consagró campeón mundial en 2016.

Argentina debutará en el Mundial de hockey femenino este sábado 15 de agosto a las 12:30 horas frente a Estados Unidos.

Las Leonas integrarán el Grupo B y jugarán sus tres partidos de la primera fase en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. El debut será ante Estados Unidos, mientras que luego enfrentará a Alemania y Escocia. Un grupo exigente en la previa, con una selección estadounidense que creció mucho en los últimos años y una Alemania muy exigente históricamente.

La lista completa de Las Leonas para el Mundial de hockey

Cristina Cosentino - Arquera.

- Arquera. Mercedes Artola - Arquera.

- Arquera. Agustina Gorzelany - Defensora.

- Defensora. Valentina Raposo - Defensora.

- Defensora. Sofía Cairo - Volante.

- Volante. Sofía Toccalino - Defensora/Volante.

- Defensora/Volante. Milagros Alastra - Defensora.

- Defensora. Emma Knobl - Defensora.

- Defensora. Agostina Alonso - Volante.

- Volante. Juana Castellaro - Defensora.

- Defensora. Victoria Miranda - Volante.

- Volante. Victoria Sauze - Volante.

- Volante. Eugenia Trinchinetti - Volante.

- Volante. Paula Ortíz - Volante.

- Volante. María José Granatto - Delantera.

- Delantera. Victoria Granatto - Delantera.

- Delantera. Julieta Jankunas - Delantera.

- Delantera. Zoe Díaz - Delantera.

- Delantera. Brisa Bruggesser - Volante.

- Volante. Lara Casas - Delantera.

Días y horarios para ver a Las Leonas por el Grupo B del Mundial

Argentina vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.

vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30. Argentina vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12. Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

Por dónde ver los partidos de Las Leonas por TV online y streaming

Todos los encuentros de la Argentina tendrán transmisión televisiva de ESPN y estarán disponibles en Disney+ Premium.

Cómo es el formato de competencia del Mundial de hockey

El nuevo formato establece que los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase de zonas. Allí, la Argentina se cruzará con los dos seleccionados que no haya enfrentado en la etapa inicial. Si termina entre los dos primeros de esa instancia, accederá a las semifinales. En caso de quedar tercera o cuarta, disputará la definición por el noveno puesto.

La Argentina llega a la cita mundialista con la ilusión de volver a conquistar un título que obtuvo por última vez en Rosario 2010. Para clasificarse a esta edición, el seleccionado consiguió el segundo puesto en la Pro League 2024-2025. Y cuenta entre las integrantes del plantel con Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Cómo le fue a Las Leonas en cada mundial