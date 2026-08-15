Las Leonas empataron 1 a 1 frente a Estados Unidos en el debut del Mundial 2026.

Las Leonas debutaron en el Mundial 2026 Bélgica y Países Bajos con un empate 1 a 1 frente a Estados Unidos, en el Belfius Hockey Arena de Wavre. El equipo argentino, dirigido por Fernando Ferrara, se había puesto en ventaja pero no pudo sostener el resultado frente a un equipo norteamericano que defendió bien.

En el primer cuarto, Las Leonas, número 2 del ranking mundial, abrieron el marcador a través de Brisa Bruggesser, quien consiguió su primer tanto en una Copa del Mundo. Más allá de la victoria parcial, que era merecida, Estados Unidos llegó a la igualdad en el mismo cuarto, luego de una jugada desde la derecha que definió Emma Deberdine.

Si bien las argentinas tuvieron chances y contaron con 6 cróners cortos para volver a ponerse al frente, no tuvieron eficacia de frente al arco y chocaron ante la férrea defensa de las estadounidenses, que en los últimos años viene poniendo en aprietos a Las Leonas.

El fixture de Las Leonas en el Mundial

Luego del empate en el debut, Argentina volverá a jugar el lunes 17 de agosto por el Grupo B frente a Alemania, desde las 12. La tercera fecha de la primera fase será el miércoles 19, a las 6, frente a Escocia. Todos los encuentros correspondientes a esta zona se disputarán en el Belfius Hockey Arena.

Tanto el Mundial femenino como el masculino —con Los Leones haciendo su debut el domingo— cuentan con la participación de 16 selecciones, divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Una vez finalizada la etapa inicial, los dos mejores de cada zona conseguirán el boleto a una segunda instancia. Allí se formarán nuevamente dos grupos, esta vez con cuatro seleccionados cada uno. Al terminar esa fase, los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales.

Días y horarios para ver a Las Leonas por el Grupo B del Mundial

Argentina vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12. Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

Países Bajos, el gran candidato

El seleccionado local, Países Bajos, aparece como el principal aspirante al título. Además, es el máximo campeón en la historia del certamen, con nueve conquistas. El conjunto neerlandés llega, además, como vigente tricampeón del mundo, ya que se quedó con las últimas tres ediciones del torneo: 2014, 2018 y 2022.

La historia de Las Leonas en Mundiales

Argentina se consagró campeón dos veces en Mundiales, en 2002 y 2010, mientras qye fue subcampeón en cuatro oprtunidades (1974, 1976, 1994 y 2022) y sumó tres terceros puestos (1978, 2006 y 2014).

En la última edición, disputada en 2022, Las Leonas llegaron a la final y cayeron 3-1 ante Países Bajos. Este año, el objetivo es volver a pelear por el título.

La lista completa de Las Leonas para el Mundial de hockey