Las nuevas reglas del Mundial apuntan a mejorar el ritmo de los partidos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Gira por los estadios de Nueva York y Nueva Jersey

​La FIFA introdujo una serie de modificaciones al reglamento del Mundial unas semanas antes del torneo, diseñadas especialmente para reducir las pérdidas ‌de tiempo y ampliar el ‌uso del VAR.

"Estas modificaciones tienen como objetivo combatir la discriminación, reducir las pérdidas de tiempo, mejorar el ritmo de los partidos y mejorar la experiencia de los jugadores y los aficionados", explicó la FIFA.

A continuación, más detalles:

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* Si un árbitro considera que un jugador o un portero está tardando demasiado en un saque de arco, iniciará una cuenta atrás visible de ​cinco segundos con ⁠la mano. Si el balón no se ha puesto en juego antes ‌de que finalice la cuenta atrás, se concederá un ⁠saque de esquina al equipo contrario. El ⁠mismo procedimiento se aplicará a los saques de banda.

* Cualquier jugador que sea sustituido tendrá 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si no ⁠lo hace, el suplente deberá esperar hasta la primera interrupción del ​juego, al menos un minuto después, antes de ‌entrar. La misma norma se aplica a ‌los jugadores lesionados. Cualquiera que reciba asistencia médica en el terreno ⁠de juego deberá abandonar el campo y solo podrá volver al menos un minuto después de que se haya reanudado el juego.

* Los jugadores no podrán taparse la boca durante los enfrentamientos con los rivales, y ​si alguno ‌lo hace deliberadamente, podrá ser expulsado. El cambio se anunció tras polémicas como la disputa entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior. En febrero, el delantero del Real Madrid acusó a su rival del Benfica de proferir comentarios racistas, pero como el jugador ⁠tenía la boca tapada, no se pudo demostrar la infracción.

* El VAR puede ahora revisar segundas tarjetas amarillas claramente injustificadas, casos de confusión de identidad, saques de esquina concedidos erróneamente y faltas de ataque antes de tiros libres o saques de esquina que afecten directamente a goles, penales o sanciones disciplinarias.

* Un jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una ‌decisión arbitral podrá ser sancionado con tarjeta roja, y los miembros del cuerpo técnico que animen a los jugadores a abandonar el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral también podrán ser expulsados.

La medida se toma tras la polémica de la final de la Copa Africana de ‌Naciones de enero, en la que Senegal abandonó el terreno de juego en señal de protesta por un penal pitado en su contra en el último ‌minuto contra la selección ⁠anfitriona, Marruecos.

Senegal regresó tras 14 minutos, vio cómo Marruecos fallaba el lanzamiento desde el punto de penal y acabó ganando ​el partido en la prórroga, solo para que posteriormente la Comisión Disciplinaria de la Confederación Africana de Fútbol le retirara el título.

(Escrita por Mark Gleeson en Cape Town; edición de Ken Ferris; edición en español de Daniela Desantis)