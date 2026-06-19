Las críticas al capitán Odegaard son "tonterías", según jugadores de Noruega

Imagen de archivo del futbolista noruego Martin Odegaard disputando un balón con el iraquí Ali Jasim durante un partido del Grupo I del Mundial disputado en el Estadio de Boston, Foxborough, Massachusetts, EEUU.

Los jugadores de Noruega salieron en defensa del capitán Martin Odegaard tras ‌las intensas críticas de ‌los medios nacionales por su actuación en el primer partido del Mundial.

Odegaard tuvo dificultades en la victoria por 4-1 frente a Irak el martes, ya que se le vio fuera de ritmo y no logró mostrar ​su habitual fluidez ⁠creativa. Sin embargo, dio la asistencia a ‌León Ostigard para que marcara de ⁠cabeza el tercer gol ⁠noruego antes de ser sustituido a nueve minutos del final.

Los comentaristas noruegos valoraron de forma negativa ⁠al centrocampista, y los analistas de televisión ​señalaron sus recientes problemas de ‌lesiones, pero sus compañeros ‌de equipo defendieron con firmeza al jugador ⁠del Arsenal de cara a su partido ante Senegal.

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"Es una tontería", dijo el defensa David Moller Wolfe a la cadena noruega TV2. "Es ​uno ‌de nuestros jugadores más importantes y uno de los mejores futbolistas noruegos de todos los tiempos. Sabemos lo importante que ha sido durante mucho tiempo".

El extremo ⁠Jens Petter Hauge afirmó que la plantilla no se había visto afectada por el escrutinio de los medios, y el centrocampista Kristian Thorstvedt tachó las críticas de "tonterías", haciendo hincapié en el papel fundamental de liderazgo de Odegaard tanto dentro como ‌fuera del campo.

El responsable de relaciones con los jugadores de la selección noruega, Brede Hangeland, reconoció que el equipo tiene margen de mejora a nivel individual.

"Creo que muchos jugadores sintieron tras el ‌partido frente a Irak que podían dar más a nivel individual, y creo que Martin también sería ‌totalmente sincero ⁠al respecto", dijo Hangeland. "Esperamos mostrarnos más fuertes, tanto a nivel individual como ​colectivo, en el próximo partido".

Noruega se enfrentará a Senegal el martes y a Francia el 26 de junio.

(Editado en español por Manuel Farías)