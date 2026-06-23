Las banderas de Irak y Arabia Saudita no se colocarán en el terreno de juego durante el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Francia vs Irak

Las banderas de países como Arabia Saudita e Irak ‌no se colocarán ‌en el terreno de juego durante las actividades previas a los partidos del Mundial, ya que llevan inscrito un texto sagrado islámico.

En los partidos del Mundial celebrados en Estados Unidos, Canadá y México, se ​han desplegado enormes ⁠banderas de los dos equipos en ‌cada mitad del campo y se ⁠han colocado en el ⁠suelo mientras las selecciones se alinean cerca del círculo central para los himnos nacionales.

Sin embargo, ⁠cuando jueguen Arabia Saudita e Irak, ​las banderas de ambos equipos ‌se mantendrán en alto, ‌por encima del terreno de juego, ⁠lo que garantizará que la ceremonia previa al partido pueda continuar respetando al mismo tiempo el significado religioso de las ​inscripciones ‌islámicas que adornan las banderas.

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"Como parte de las mejoras introducidas en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo, la FIFA ha presentado ⁠una nueva puesta en escena centrada en los aficionados", declaró a Reuters un portavoz de la FIFA.

"A la hora de organizar estas ceremonias, la FIFA ha colaborado estrechamente con los equipos participantes para atender las peticiones razonables ‌en materia de presentación", agregó.

La bandera de Arabia Saudita contiene la Shahada, la declaración de fe islámica, que reza: "No hay más dios que Alá; Mahoma es el mensajero de ‌Alá".

Por su parte, la bandera de Irak contiene la frase "Allahu akbar", que se traduce como "Dios ‌es el ⁠más grande".

Los musulmanes consideran una falta de respeto que las banderas ​se pongan en el suelo por donde camina la gente.

Con información de Reuters