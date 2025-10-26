EN VIVO
¿Perjudicaron a Real Madrid vs. Barcelona? Las 2 polémicas en LaLiga de España

Las dos jugadas polémicas que terminaron con fallos favorables a Barcelona vs. Real Madrid, en el clásico por LaLiga de España. El penal anulado de Lamine Yamal a Vinicius y el gol de Kylian Mbappé que fue invalidado por offside.

26 de octubre, 2025 | 12.50

Real Madrid recibió a Barcelona en nuevo clásico de LaLiga de España en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 10 de la temporada 2025-2026 del máximo certamen. Ya de arranque, en los primeros 20 minutos, hubo dos jugadas polémicas en las que el VAR salvó a la visita. En la primera instancia, el árbitro había cobrado penal de Lamine Yamal a Vinicius, aunque luego la repetición dejó en claro que no hubo falta del extremo español al brasileño.

Unos pocos minutos más tarde, Kylian Mbappé capturó un rebote en tres cuartos de cancha y la clavó de volea al lado del palo, aunque el juez lo anuló por un supuesto offside que no quedó claro tras la repetición en el VAR semiautomático. Igualmente, al francés le llegó la revancha rápidamente, ya que marcó el gol del 1-0.

