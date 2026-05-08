La hazaña que Demichelis está por lograr en el Mallorca de España luego de haber dejado River

Con contrato hasta junio, el entrenador argentino da muestras de gran capacidad en momentos de riesgo.

Después de un paso por River, donde una charla en off sobre los referentes le costó caro, y un mal desempeño en el Monterrey de México, Martín Demichelis está afrontando un gran presente en el Mallorca de España. A falta de pocas fechas para el final de la temporada, se desprende que el entrenador argentino está por lograr una hazaña que hasta los propios hinchas del equipo consideraban totalmente impensada.

"No sé en cuánto estarán las cuentas, pero siempre les repito a los chicos que hay que mirarse a nosotros mismos, que era una ventaja jugar primero en esta jornada, que sigue dependiendo de cómo nos entrenemos, de cómo convivamos, de lo profesional y de lo exigente que seamos entre nosotros mismos", expresó el entrenador argentino después de la última victoria frente al Girona en condición de visitante.

Hay que recordar que Martín Demichelis asumió como entrenador del conjunto español el pasado 26 de febrero. A poco más de dos meses de su llegada, el equipo se alejó de manera considerable de la zona de descenso y comienza a pensar en una recta final que le dé cierto alivio de cara a la próxima temporada. Se desprende que logró recolectar 14 puntos en tan solo ocho partidos disputados.

No obstante, el Mallorca no está salvado de descender a la segunda categoría del fútbol español. Sus 38 puntos y los 42 goles que anotó le permiten ubicarse en el puesto 15 de la tabla, mientras que el primero de los complicados con la permanencia es el Alavés con 36 unidades y en el escalón 18. Mientras que el Levante y el Real Oviedo disponen de un menor puntaje. Lo que permite pensar que el descenso se encuentra consumado.

Si se repasa el calendario de partidos, Martín Demichelis debe conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en los cuatro duelos que le quedan hasta el final del campeonato. Esto lo obliga a quedar bien parado frente al Villarreal, Getafe, Levante y Real Oviedo. “Espero que sea el punto de inflexión”, expresó sobre la victoria conseguida el pasado primero de mayo.

Hay que recordar que este gran presente del Mallorca expone una victoria que fue crucial para que el equipo comience a creer que puede salvarse del descenso. El hecho de haberle ganado 2-1 al Real Madrid en condición de visitante fue vital para que los jugadores se recuperaran de la derrota sufrida ante el Elche y luego pudieran despacharse con una interesante goleada por 3-0 al Rayo Vallecano.

Por otro lado, el contrato de Martín Demichelis en el conjunto español dispone de una particularidad. Se encuentra firmado hasta el final de la temporada debido a que los directivos pretenden realizar un profundo cambio en lo que respecta al fútbol en caso de que se produzca el descenso. En caso de que el cuerpo técnico logre la permanencia, se activará una cláusula en la que se extenderá el vínculo al menos por un año y con la posibilidad de realizar los fichajes que considere necesarios, siempre y cuando se ajusten al presupuesto económico disponible.