Juventus vs Sporting Lisboa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Champions se jugará el próximo martes 4 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan Juventus y Sporting Lisboa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Real Madrid.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Olympique de Marsella. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y firmaron un empate en 1.





Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Champions

Fecha 5: vs FK Bodo/Glimt: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Pafos: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Benfica: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mónaco: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sporting Lisboa en los próximos partidos de la Champions

Fecha 5: vs Club Brugge: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bayern Múnich: 9 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs PSG: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Juventus y Sporting Lisboa, según país