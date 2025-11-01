Juventus vs Sporting Lisboa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Champions se jugará el próximo martes 4 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina).
Así llegan Juventus y Sporting Lisboa
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions
Juventus no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Real Madrid.
Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions
Sporting Lisboa llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Olympique de Marsella. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.
En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y firmaron un empate en 1.
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 5: vs FK Bodo/Glimt: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Pafos: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Benfica: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Mónaco: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sporting Lisboa en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 5: vs Club Brugge: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Bayern Múnich: 9 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs PSG: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Juventus y Sporting Lisboa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas