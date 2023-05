La revelación inesperada de Pep Guardiola sobre Julián Álvarez en Manchester City: "El futuro"

Pep Guardiola protagonizó una inesperada revelación acerca de Julián Álvarez en Manchester City. El entrenador catalán llenó de elogios al delantero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y detalló cómo piensa hacer para que sume cada vez más minutos con el correr de las temporadas.

El ex Barcelona halagó al atacante de 23 años y precisó cómo intentará hacer para que Julián encaje mejor en el equipo junto a Erling Haaland y Kevin De Bruyne. El español explicó por qué el ex River no participa tan seguido en el conjunto "Ciudadano" y se animó a deslizar el futuro del crack en la Premier League de Inglaterra.

Pep Guardiola llenó de elogios a Julián Álvarez: "Es especial"

Uno de los mejores estrategas a nivel global en la actualidad destacó a "La Araña" porque “jugar casi todos los partidos para ser campeones del mundo con Argentina, donde hay miles de futbolistas talentosos, es porque tiene algo especial". "Me está ayudando mucho entender que en el futuro puedo ajustar algo para que Julián y Haaland jueguen juntos con Kevin (De Bruyne)", reconoció el ídolo de Barcelona. En las redes sociales, los fanáticos albicelestes le piden más rodaje para su compatriota en el primer equipo y el entrenador piensa darles el gusto de cara a la campaña 2023-2024.

Los grandes elogios de Pep Guardiola para Julián Álvarez en Manchester City.

Apenas culminada la victoria por 2-1 frente a Fulham como visitante para volver a la cima de la tabla en la Premier, el director técnico destacó la importancia del cordobés en el resultado final porque "no es sólo el gol y el penal generado, es la intensidad en la presión, mantener siempre la pelota, es la visión porque es un jugador increíble...". Para terminar, el catalán consideró que "él sabe exactamente dónde están los otros jugadores y los movimientos, todo lo que hace”.

Cuándo juega Julián Álvarez en Manchester City: próximo partido vs. West Ham

El equipo dirigido por Guardiola recibirá al de David Moyes en el Etihad Stadium el miércoles 3 de mayo de 2023 a las 16 horas de Argentina, por la fecha 34 de la Premier League de Inglaterra. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable ESPN, mientras que el streaming online correrá por la cuenta de su propia plataforma paga Star+. Además, habrá otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

El ex River disputó, desde agosto de 2022, un total de 42 partidos oficiales con 15 goles y 4 asistencias.