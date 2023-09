La profe de inglés de Julián Álvarez, Sara Duque, hizo un fuerte anuncio en Argentina: "El futuro"

Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez en Manchester City, hizo un fuerte anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram (@saralduque). La portuguesa publicó varias historias desde la Argentina, donde está viviendo hace alrededor de un mes, y sorprendió a los casi 300.000 seguidores que tiene en la mencionada red social.

La docente de 29 años sigue enamorada de este país y lo dejó en claro una vez más en sus stories, aunque dejó varias "perlitas" en las respuestas a los usuarios. A pura sinceridad, reveló además cuál es su "secreto" desde que reside en la Ciudad de Buenos Aires por cuestiones profesionales.

La profe de inglés de Julián Álvarez insinuó que podría quedarse a vivir en Argentina

Como suele hacer por lo menos una vez por semana, la europea reaccionó a las dudas de algunos de sus seguidores. De hecho, inicialmente contó que tiene "un secreto" en su vida, aunque la gran mayoría de ellos falló al tratar de acertar cuál es. "Jajaja están lejos! No es tan fácil robar mi corazón. Se necesita alguien muyyyy especial", posteó cuando adjuntó las capturas de pantalla que demostraron que los fanáticos fueron por el lado amoroso, aunque el secreto nada tenía que ver con ello.

Además, Duque exhibió que muchos de sus followers anhelan que siga viviendo en este país. "Parece que quieren que me quede en Argentina para siempre y me nacionalice pero, chicos, eso no es mi secreto. Aunque quién sabe lo que el futuro depara, ¿verdad?", dejó la duda la profesora de inglés que trabaja con Álvarez en el City.

Por qué la profesora de inglés de Julián Álvarez vive en Argentina

Por la misma vía de las historias en Instagram, la docente explicó: "1. Estoy trabajando en un gran proyecto de fútbol que todavía no puedo revelar. Para llevar a cabo este proyecto, es esencial estar en Argentina". Como segunda razón, esgrimió: "Este año empecé a trabajar con jugadores argentinos y sentí la necesidad de comprender mejor su cultura y su cultura futbolística".

Por último, Sara argumentó: "He vivido en nueve países, pero nunca he tenido la experiencia de vivir en otro continente". Al mismo tiempo, aclaró que "tener la oportunidad de vivir en Sudamérica y experimentar una cultura tan diferente será una experiencia increíble" para su crecimiento profesional y personal. De igual manera, Duque dejó en claro que su estadía en este país "es temporal" y cerró: "Mi objetivo es volver a Europa una vez que haya alcanzado mis metas en Argentina".