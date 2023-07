Filtran el insólito motivo por el que Barcelona rechazó a Julián Álvarez: "20 millones"

Julián Álvarez fue rechazado por Barcelona, antes de fichar con Manchester City, y desde España revelaron el motivo de lo que pasó en el mercado de pases.

Julián Álvarez pudo haber llegado a Barcelona "por 20 millones de euros", aunque el club catalán prefirió rechazarlo para fichar a otro jugador que jamás rindió con esa camiseta. Actualmente feliz en Manchester City, el ex-River estuvo a punto de vestirse de "blaugrana" en 2021 y 2022, cuando los españoles negociaban con "El Millonario".

Quien filtró la fallida negociación entre ambas partes fue Josep María Minguella, exdirigente del "Barça". En una entrevista en la televisión catalana, el exfutbolista y exentrenador recordó que se lo recomendó a la directiva presidida por Joan Laporta, aunque allí prefirieron descartar a "La Araña" para contratar al extremo Ferran Torres.

Cuando Barcelona descartó a Julián Álvarez: "Lo rechazaron"

Muy sincero, Minguella repasó que recomendó al atacante campeón del mundo para el equipo de la Ciudad Condal. De hecho, expresó: "Ofrecí a Julián Álvarez al Barcelona por 20 millones de euros (a pagar en cinco cuotas), pero lo rechazaron y en su lugar fichó a Ferran Torres por 60 millones de euros al Manchester City".

En este sentido, Aitor "Txiki" Begiristain, el director deportivo del City, llenó de elogios al cordobés. Incluso, opinó que "él es capaz de jugar en varios roles de ataque" y se explayó: "Creemos firmemente que es uno de los mejores jóvenes delanteros de Sudamérica. Estoy muy feliz de que hayamos podido traerlo a Manchester".

Julián Álvarez ya enfrentó a Barcelona con Manchester City.

Más allá de que el argentino es suplente de Erling Haaland en la consideración del DT Pep Guardiola, uno de los máximos responsables de que el futbolista haya arribado a "Los Ciudadanos" depositó su confianza en el ex-River a futuro: "Creo realmente que vamos a poder brindarle las condiciones necesarias para que alcance su mayor potencial y se convierta en uno de los mejores jugadores del mundo".

Las estadísticas de Julián Álvarez en Manchester City

49 partidos.

17 goles.

5 asistencias.

3 títulos.

Guardiola reveló el futuro de Julián Álvarez en Manchester City: "Más años aquí"

Pep conversó con el portal oficial de la UEFA y describió al goleador como "excepcional". “Un jugador que juega con la Selección Argentina, que es campeona del mundo, con jugadores como Lionel Messi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez... si tú no eres bueno y no tienes la capacidad de adaptarte rápido y rebelarte en el momento, que es un gen del pueblo argentino, no puedes jugar con la Selección", expresó.

El técnico definió a Álvarez como "un chico especial' que, según él, "hizo una temporada fantástica, renovó el contrato, estará más años aquí y espero que esté feliz en el futuro”. Con relación a la competencia mano a mano con Haaland para ser el titular, el europeo manifestó que “los techos los ponen los jugadores y no los entrenadores. El límite de las estrellas lo alcanzan nada más que ellos”.