El sorpresivo anuncio de Manchester City para Julián Álvarez: teléfono para Guardiola

El inesperado video de Manchester City dedicado a Julián Álvarez tras su primera temporada en Europa. ¿Mensaje para Pep Guardiola?

Manchester City sorprendió a través de sus redes sociales y le dedicó un video directamente a Julián Álvarez. El delantero de 23 años de la Selección Argentina fue el protagonista exclusivo de una publicación del club inglés en el que destacaron su labor en la primera temporada que jugó en tierras europeas, donde fue campeón de todo con el equipo dirigido por Pep Guardiola: la Champions League, la Premier League y la FA Cup.

Si bien en el posteo felicitaron al ex-River, también puede ser interpretado como un mensaje indirecto para el entrenador catalán, quien tiene al noruego Erling Haaland como el centrodelantero titular por encima del campeón del mundo en Qatar 2022. Con pocos minutos en el estreno en el Viejo Continente, "La Araña" continuará en Inglaterra en busca de un mayor rodaje de cara a la campaña 2023-2024.

Manchester City felicitó a Julián Álvarez: ¿mensaje para Guardiola?

Mediante su cuenta oficial de Instagram (@mancity), la institución británica felicitó al argentino ante los 46 millones de seguidores que tiene en dicha aplicación. Con el video incluido de un golazo en el que el cordobés hace pasar de largo al defensor y fusila de zurda al arquero tras un contraataque, agregaron con algunos emojis de por medio: "¡Qué temporada de debut Julián Álvarez! Link en la biografía para ver sus mejores momentos". Apenas salió el posteo, muchos hinchas albicelestes comezaron a pedir en los comentarios más minutos para "La Araña".

Manchester City destacó a Julián Álvarez en Instagram.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

49 partidos.

17 goles.

5 asistencias.

3 títulos.

Las estadísticas de Pep Guardiola en Manchester City

413 partidos.

300 victorias.

55 empates.

58 derrotas.

77,08% de efectividad.

14 campeonatos.

Guardiola reveló el futuro de Julián Álvarez en Manchester City: "Una temporada fantástica"

El ex-Barcelona dialogó con el portal de la UEFA y describió al ex-River como "excepcional". “Un jugador que juega con la Selección Argentina, que es campeona del mundo, con jugadores como Lionel Messi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez... Si tú no eres bueno y no tienes la capacidad de adaptarte rápido y rebelarte en el momento, que es un gen del pueblo argentino, no puedes jugar con la Selección", expresó.

El estratega definió a Julián como "un chico especial' que, según él, "hizo una temporada fantástica, renovó el contrato, estará más años aquí y espero que esté feliz en el futuro”. Con relación a la competencia mano a mano con Haaland para ser el titular, el europeo manifestó que “los techos los ponen los jugadores y no los entrenadores. El límite de las estrellas lo alcanzan nada más que ellos”.

A puro halago para "La Araña", Pep insistió con que "es un jugador excepcional, campeón del mundo". Con respecto al supuesto interés por ficharlo en 2019 o 2020, es decir tres años antes de que se concretara la compra a River, recordó: "En la época en la que se habló de que nosotros lo queríamos, teníamos a Agüero y a Gabriel Jesús". Y completó con la aclaración de que en ese entonces "nunca fue una posibilidad".