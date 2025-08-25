¿Chau Atlético de Madrid? Una figura del equipo puede despedirse de Julián Álvarez

Alarma para Julián en el Atlético de Madrid: la figura del equipo que podría irse en el cierre del mercado de pases.

El Atlético de Madrid atraviesa un complicado presente a nivel deportivo y, en las próximas horas, podría sumar una mala noticia sobre el cierre del mercado de pases. La ventana de transferencias en Europa aún no cerró (no sucederá sino hasta el 1 de septiembre), y el 'Colchonero', que perdió en su presentación ante el Espanyol por la presente temporada de La Liga de España e igualó con el Elche en la segunda fecha, está cerca de perder a una de las figuras del plantel que acompaña a Julián Álvarez.

Conor Gallagher es el apuntado para salir del club por la dirigencia, apenas un año después de su llegada junto con la 'Araña' en el verano del 2024. El volante de la Selección de Inglaterra era un hombre de confianza del entrenador Diego Simeone e incluso llegó a ganarse el cariño de los hinchas, pero en la actualidad forma parte de una lista de "prescindibiles" para el 'Cholo' de cara a una nueva campaña. Por este motivo, ya hay un cuadro de su país natal que está interesado en repatriarlo.

Conor Gallagher, compañero de Julián Álvarez, a un paso del Crystal Palace

El Crystal Palace de la Premier League, último campeón de la Community Shield, se perfila como el máximo candidato para fichar a Gallagher en los últimos días de este mercado de pases. Allí, el nacido en Epsom, Reino Unido, jugó durante la temporada 2021/2022 antes de vestir la camiseta de los 'Blues'. Si bien aún no se alcanzó un acuerdo entre ambas partes a la espera de definir detalles, se espera que llegue cedido a préstamo por un año. Este movimiento le permitiría un mayor margen al elenco rojiblanco en lo que respecta al Fair Play Financiero, sobre todo teniendo en cuenta que están en búsqueda de cerrar la contratación de Nicolás González: el extremo de la 'Albiceleste' ya decidió que aceptaría una rebaja en su sueldo para que se concrete el traspaso.

Apenas una temporada después de su llegada, el mediocampista inglés regresaría a la Premier League tras un breve paso por el 'Colchonero'.

Fastidio en el entorno de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En la misma línea, Palacios insistió con que "hay decepción, tristeza, les dio pena por Julián verlo así porque esto ya había pasado". Incluso, el cronista albiceleste recordó que "por ejemplo, Julián fue reemplazado en un descanso, fue llevado a jugar de extremo izquierdo y a perseguir laterales en la temporada pasada".

Igualmente, el excomunicador de TyC Sports destacó que "así y todo hizo 25 o 30 goles, pero el técnico nunca le dio el lugar que realmente sienten que merece, el respeto que tienen que tener...". También mencionó que "el análisis ya es de resignación, de dolor, de decepción, pero de resignación. Al punto tal de ya no se le puede echar la culpa de Simeone porque da la sensación de que no sabe manejar a lo que es una estrella del fútbol mundial, no está acostumbrado a llevar jugadores así". Y amplió crudamente: "El mea culpa que hacen en el entorno de Julián Álvarez es ´claro, quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone...´".