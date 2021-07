Mejor país del Mundo: la descontrolada entrada de la delegación argentina en los JJ.OO.

La energía de los atletas argentinos llamó la atención y descontroló el desfile de los Juegos Olímpicos de Tokio. Mirá el video que se volvió viral.

La delegación argentina desfiló hoy con entusiasmo en el Estadio Nacional de Tokio en la ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos y llamó la atención con su enérgica y festiva entrada al Estadio Nacional. En esta oportunidad, los abanderados regatistas fueron Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli, quienes ganaron la presea dorada en Vela en Rio de Janiero 2016.

El primer país que inició el desfile de la 204 delegaciones fue Grecia, como cuna del olimpismo que comenzó en el año 776 AC, seguido por el Equipo de Refugiados, Islandia, Irlanda. Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Argelia y noveno fue la Argentina, que hizo su presentación a las 8.45.

La entrada de Argentina a los Juegos Olímpicos

Con cantos y agite, los atletas argentinos ingresaron al estadio para darle comienzo al sueño olímpico, pese a las idas y vueltas por la pandemia del coronavirus. "Argentina, es un sentimiento, no puedo parar", cantaban los deportistas al ritmo de la reconocida canción de cancha.

El despliegue de la delegación argentina fue tan llamativo, en contraste con los demás países que hicieron un ingreso ordenado y sin llamar demasiado la atención, que en cuestión minutos el video se viralizó en las redes sociales. "Mi país", fue primera tendencia en Twitter y los argentinos celebraron la alegría y el entusiasmo por parte de los atletas en los Juegos Olímpicos.

La Ceremonia Inaugural comenzó a las 8 en el Estadio Nacional de Tokio, con la salvedad de que se desarrolla sin público para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. La dupla Lange-Carranaza Saroli fueron los abanderados de la delegación argentina compuesta por 186 deportistas, que participarán en 26 de las 33 disciplinas que componen el evento.

La ceremonia tiene como principales invitados al Emperador japonés Nahurito, el presidente de Francia Emmauel Macron y la Primera dama estadounidense Jill Biden, y se desarrolló con la presentación de fuegos artificiales y espectáculos artísticos que en su mayoría resaltan la cultura japonesa.

Agenda: los atletas argentinos que compiten este viernes 23 de julio

20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación, carabina 10m.



22.00 Beach Volley: Azaad-Capogrosso vs Alison-Alvaro (Brasil)



23.00 Handball: Argentina vs. Francia (masculino)



23.00 Judo: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg. Combate #11 vs. Geronay Whitebooi (Sudáfrica)



23.00 Beach Volley: Gallay-Pereyra vs Agatha-Duda (Brasil)



23.10 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero



23.00 Ciclismo de ruta: Eduardo Sepúlveda



23:00 Tenis: Diego Schwartzman-Facundo Bagnis vs. Kevin Krawietz-Tim Puetz (Alemania)/ dobles masculino/primera ronda.