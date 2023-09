Riquelme dijo lo que todos saben sobre un jugador de Boca: "No tiene ganas"

Juan Román Riquelme dijo lo que todos saben acerca de un jugador de Boca que es resistido por muchos hinchas del club. El palito del vicepresidente y máximo ídolo a una estrella del equipo.

Juan Román Riquelme le tiró un palito inesperado a un jugador titular de Boca, aunque suele ser resistido por los hinchas en las redes sociales. El vicepresidente y máximo ídolo de la historia del club quiso elogiar a una figura del equipo dirigido por Jorge Almirón, aunque también aprovechó para destacar las cuestiones que todavía tiene que corregir dentro de la cancha.

Durante la entrevista con Equipo F, conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN, el exmediocampista de 45 años se refirió a las cualidades de Frank Fabra. De hecho, aseguró que el lateral izquierdo colombiano "habla poco pero es muy importante" en el vestuario porque "es el más viejo del plantel" y, entre otras cosas, "recibe a los nuevos como tiene que ser". Sin embargo, también se hizo un espacio para aceptar que el defensor suele distraerse durante los encuentros.

Riquelme le tiró un palito a Fabra en ESPN: "Parece que no tiene ganas"

Consultado acerca del ex Deportivo Cali, que llegó a la entidad de La Ribera en 2016, el dirigente manifestó que "no es tan reconocido como lo merece" porque "es el Marcelo de Real Madrid" y profundizó: "Yo voy feliz a la cancha cuando juega Fabra, hace cosas que no son normales". No obstante, bien picante, opinó que "es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar, ¿no?".

A puro elogio para el cafetero, el exfutbolista amplió: "No sé cómo explicarlo. El gol que le hizo a Rosario Central en la cancha de Vélez... No sé cuántos goles como ese he visto. Fue maravilloso, hizo todo lo que él quiso. Todo lo que él fue pensando dos segundos antes, pasó. ¡Y juega de lateral izquierdo!". Incluso, recordó: "Contra Racing en la Bombonera, en el primer tiempo, sacamos mucha ventaja por culpa de Fabra. El primer tiempo fue todo de Frank y yo no puedo creer que un lateral izquierdo haga todo eso".

Fabra, "el Marcelo de Boca" para Riquelme.

Además, Riquelme declaró que Fabra le dio mucho a Boca durante su gestión "en estos tres años y medio" y afirmó: "No tengo dudas de que está entre los mejores laterales izquierdos de la historia de nuestro club, por eso está hace tantos años". También remarcó que "hace cosas que no son normales, es un fuera de serie, un jugador de una categoría mayor" y concluyó: "Verlo acá hace que uno tenga que ser agradecido nada más. Ojalá que se pueda retirar con nosotros".

Los números de Fabra en Boca