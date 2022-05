Diego Maradona, nunca tibio: el día en que pidió justicia por Cabezas y apuntó contra Menem

El recuerdo de la época en la que hasta Diego Maradona pidió justicia por el asesinato de José Luis Cabezas y reclamó que se esclareciera el caso.

Diego Maradona acostumbraba a pronunciarse y a decir presente acerca de los principales temas del momento en la Argentina. De hecho, el crimen de José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997 no fue la excepción, por lo que vale la pena repasar cuál fue el protagonismo del "Diez" en aquella protesta multitudinaria a lo largo del país en esa época.

El exfutbolista se involucró en la marcha que pedía justicia por el periodista y fotógrafo asesinado a los 35 años en Pinamar (Provincia de Buenos Aires) mientras realizaba la cobertura de la temporada de verano para la revista Noticias. "Pelusa", fiel a su estilo, fue lapidario en aquel entonces y se expresó al respecto.

El testimonio de Diego Maradona sobre el Caso Cabezas: "Una barbaridad"

En el documental de Netflix llamado El fotógrafo y el cartero se puede observar a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos en plena marcha para pedir justicia por el periodista asesinado. En la filmación, mientras camina normalmente junto al resto de los manifestantes, "Pelusa" opina que "es una barbaridad, no se puede creer que haya un hecho tan aberrante".

Además, apuntó a Carlos Menem cuando pidió: "Los argentinos tenemos que decirle al Presidente y a todas las autoridades que se tiene que esclarecer. No queremos de ninguna manera que esto quede de recuerdo". "Quiero a una Argentina mucho mejor y esto hace que Argentina se parezca a Colombia...", añadió en ese entonces.

Diego Maradona, muy involucrado en la marcha para pedir justicia por Cabezas.

Visiblemente molesto por el caso Cabezas, Maradona señaló: "Tenemos un buen pasar. No tenemos hasta hoy estos homicidios, estos episodios que ahora aparentemente son normales". Además, insistió con que "no tendría que haber pasado" y con que "las autoridades tendrán que poner la carne al asador". Y remató: "Tendrían que darnos la tranquilidad que merecemos los argentinos".

El pedido de justicia de Maradona por Cabezas en su último partido como profesional

Exactamente nueve meses después de haberse conocido el crimen del periodista y fotógrafo, el destino quiso que "El Diez" saltara a la cancha, en su último encuentro, con un afiche en la mano para reclamar que se esclareciera lo ocurrido con el exempleado de Noticias. Eso ocurrió el sábado 25 de octubre de 1997 en el estadio "Monumental" de River, cuando Diego se fue reemplazado por Juan Román Riquelme en el entretiempo en la victoria por 2-1 de Boca en "El Superclásico" del fútbol argentino.

El cartel rezaba simplemente "No se olviden de Cabezas": el exjugador aceptó aquel pedido por parte de los allegados de la víctima, para que lo retrataran todas las cámaras presentes y lo vieran millones de personas por la televisión.

Cuando Maradona recordó a Cabezas en Instagram

En la cuenta oficial que todavía existe (@maradona) más allá de que el crack murió en noviembre de 2020, aparece un posteo del 25 de enero de 2018 en el que repasaba lo ocurrido en el 21º aniversario del crimen del periodista.

El posteo que aún sigue en el Instagram de Maradona en recuerdo a Cabezas.

Allí, con una imagen suya con la camiseta de Boca con el ya mencionado afiche entre sus manos, publicó: "Yo he recibido muchos golpes, pero la memoria la tengo intacta. Quiero sumarme al homenaje de los muchachos de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina en memoria de José Luis Cabezas, a 21 años de su asesinato".

La famosa foto que le sacó Cabezas a Maradona

Durante el verano de 1996, el ídolo había sido contratado por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de Argentina para ser la cara visible de la campaña “Sol Sin Drogas”. La popular imagen del campeón mundial en México 1986, que había tenido una fuerte lucha contra sus adicciones, fue la carta de presentación de aquella iniciativa lanzada por la presidencia de Menem para generar empatía entre los jóvenes.

La foto que Cabezas le había sacado a Maradona.

En aquella época, "El Pibe de Oro" había realizado una gira por distintos puntos del país para promocionar dicha campaña. Incluso, llegó a Pinamar en un momento en el que esas playas estaban repletas de turistas en plena temporada de verano. En el balneario Cocodrilo, uno de los más concurridos, el exjugador comenzó a hacer jueguitos con una pelota a pura magia mientras lucía la remera de “Sol Sin Drogas”, en medio de una multitud de personas contenida por el personal de seguridad del programa oficial y de la policía bonaerense. Curiosamente, fue Cabezas quien lo retrató en ese instante tan particular para una postal que quedó en la memoria de muchos.

El documental de Netflix sobre el crimen de Cabezas: El fotógrafo y el cartero

Dirigida por Alejandro Hartmann, se trata de una investigación que relata el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, ocurrido el 25 de enero de 1997 en Pinamar. Allí se detallan los vínculos del crimen de Cabezas con Alfredo Yabrán, el autor intelectual del mismo, uno de los empresarios más trascendentes a nivel nacional en ese entonces.

Además de la breve aparición de Maradona como parte del material, se detallan en la obra: