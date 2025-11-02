Inter vs Kairat Almaty: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Champions se jugará el próximo miércoles 5 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina).
Así llegan Inter y Kairat Almaty
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions
Inter derrotó por 4 a 0 a U. Saint-Gilloise en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 2 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 9 goles y mantuvo su valla invicta.
Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions
Kairat Almaty sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Pafos..
Horario Inter y Kairat Almaty, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas