Inter Miami vs Seattle Sounders por MLS: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi buscará su revancha cuando reciba al Seattle Sounders este martes por la MLS, en una "revancha" de la final de Leagues Cup que los Rave Green ganaron 3-0 el mes pasado. El equipo de Javier Mascherano atraviesa un momento complicado tras caer a la octava posición de la Conferencia Este, mientras que los Sounders llegan como uno de los equipos más consistentes de la temporada, ubicados en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Seattle Sounders, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Seattle Sounders?

El partido entre Inter Miami y Seattle Sounders por la temporada regular de la MLS 2025 se jugará este martes 16 de septiembre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV con MLS Season Pass para toda Latinoamérica y el resto del mundo.

El conjunto de las Garzas llega a este compromiso tras sufrir una dura derrota por 3-0 ante Charlotte FC el fin de semana pasado, resultado que los hizo caer hasta la octava posición de la Conferencia Este. Los dirigidos por Javier Mascherano atraviesan una racha de dos derrotas consecutivas en todas las competiciones y han logrado anotar goles en solo uno de sus últimos cuatro partidos competitivos, a pesar de contar con la presencia de su capitán Lionel Messi.

Inter Miami se encuentra actualmente a un punto de distancia del New York City FC para asegurar una plaza automática en la primera ronda de los playoffs, aunque cuenta con la ventaja de tener dos partidos menos disputados que otros equipos de la conferencia. El equipo de Fort Lauderdale ha demostrado ser prácticamente invencible jugando en casa, con una racha de seis victorias consecutivas en Chase Stadium en la temporada regular.

Los Herons tienen la oportunidad de establecer un nuevo récord de victorias como local en la MLS si logran ganar sus últimos cinco partidos de temporada regular en Chase Stadium, superando las 11 victorias conseguidas el año pasado. Históricamente, el equipo de Mascherano solo ha perdido en dos ocasiones en casa durante la temporada regular cuando concedió el primer gol del partido, y no ha ganado un encuentro de MLS tras ir perdiendo desde la última jornada de la temporada 2024.

Por su parte, el Seattle Sounders llega a este encuentro tras empatar 2-2 con Los Angeles Galaxy, resultado que los mantiene en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste. El equipo dirigido por Brian Schmetzer ha sido una de las escuadras más consistentes de la liga en los últimos meses, demostrando haber superado completamente su decepcionante participación en el Club World Cup de junio.

Desde su eliminación de aquel torneo con tres derrotas consecutivas, los Rave Green han sufrido una sola derrota en sus últimos 16 partidos competitivos, una caída por 1-0 ante Minnesota United a mediados de agosto. El conjunto de Seattle llega invicto en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y ha sumado puntos en 13 de sus últimos 15 partidos de MLS, demostrando una regularidad que los posiciona como uno de los candidatos en la Conferencia Oeste.

Este será el primer encuentro entre ambos equipos en Fort Lauderdale, ya que Seattle ha ganado los dos enfrentamientos previos sin recibir un solo gol, incluyendo la victoria por 3-0 en la final de Leagues Cup del mes pasado. Los Sounders necesitan cuatro victorias y un empate en sus últimos seis partidos de temporada regular para superar los 57 puntos conseguidos el año pasado, mientras que pueden alcanzar la marca de 60 puntos por solo cuarta vez en su historia en la MLS si logran ganar cinco de sus encuentros restantes.

Formaciones probables de Inter Miami y Seattle Sounders

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, deberá hacer frente a varias ausencias importantes para este encuentro decisivo. Tomás Avilés estará suspendido tras recibir una segunda amonestación en el partido contra Charlotte FC, mientras que Luis Suárez continuará cumpliendo su sanción de dos partidos por el incidente de escupir durante la derrota en la final de Leagues Cup ante Seattle.

Además de las suspensiones, el entrenador argentino no podrá contar con Fabrice Picault debido a una lesión en el cuádriceps, mientras que David Ruiz, Baltasar Rodríguez y Allen Obando permanecen en la enfermería por problemas en los isquiotibiales. A pesar de las bajas, Mascherano tendrá disponible a su máxima figura Lionel Messi, quien buscará recuperar su mejor nivel goleador tras las últimas presentaciones sin anotar.

Por el lado de los Seattle Sounders, Brian Schmetzer también tendrá que lidiar con varias ausencias en su plantilla. João Paulo, Pedro De la Vega y Paul Arriola no estarán disponibles debido a molestias en las rodillas, mientras que Ryan Kent se perdió el último partido por una lesión en el hombro y Stuart Hawkins está descartado por un problema en el cuádriceps.

El estratega estadounidense podrá contar con los goleadores del último partido, Jesús Ferreira y Daniel Musovski, quienes anotaron en la primera mitad del empate ante Los Angeles Galaxy. Además, tiene a disposición a los protagonistas de la victoria en Leagues Cup contra Miami: Osaze De Rosario, Alexander Roldán y Paul Rothrock, quienes aportaron los goles en aquella final.

Probable formación de Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende.

Probable formación de Seattle Sounders: Stefan Frei; Alex Roldán, Jackson Ragen, Yeimar Gómez, Nouhou Tolo; Obed Vargas, Cristian Roldán; Jesús Ferreira, Albert Rusnák, Jordan Morris; Daniel Musovski.

Inter Miami vs Seattle Sounders: Ficha técnica