Insólito: un chileno ex Independiente "se copió" de la carta de Messi y le agradeció a Bielsa

Un exjugador de la Selección de Chile se retiró del fútbol profesional a los 38 años y comunicó su decisión a través de una carta en su cuenta oficial de Instagram, de una manera muy similar a la que lo hizo Lionel Messi para informar su despedida de la Selección Argentina hace algunos días. De hecho, posteó en el feed un extenso mensaje junto a las imágenes del mensaje escrito a mano en hojas comunes de carpeta.

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El exlateral derecho de Independiente y Juventus de Italia, entre otros clubes, aprovechó también para agradecerle a Marcelo Bielsa, el entrenador argentino que lo hizo debutar en la Mayor con apenas 19 años allá por el 2007. Justamente el 7 de septiembre de aquel año fue el día exacto en la que se estrenó con el combinado Absoluto de "La Roja", misma fecha que eligió casi dos décadas más tarde para informarle al planeta fútbol que "cuelga los botines".

El chileno Mauricio Isla "se copió" de Lionel Messi con una carta.

Isla le ganó dos finales de la Copa América con la Selección de Chile en 2015 y 2016 a la Argentina de Messi e hizo una carrera impresionante. Además del "Rojo" y la "Juve", pasó por Udinese, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahce, Flamengo, Universidad Católica y Colo-Colo.

El chileno Isla anunció su retiro del fútbol con una carta a lo Messi: "Esta obra ha llegado a su fin"

Sé que escribir esto no es fácil. Se vienen muchos recuerdos a mi mente, desde aquel niño que debía subirse a una micro y viajar para intentar cumplir el sueño de ser futbolista. Mis comienzos no fueron fáciles, pero entendí que, si quería llegar lejos, debía entregar todo de mí.







Gracias a don Alfonso, quien vio talento en mí a los 10 años, y a Universidad Católica, donde recibí mis primeras herramientas. El fútbol me regaló amigos, educación, hábitos y estabilidad para mi familia. También me enseñó que, viniendo de una población, uno puede soñar y convertir esos sueños en realidad.







Siempre recordaré al profesor José Sulantay, quien me llevó a la Selección juvenil con la que conseguimos el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Ese rendimiento me permitió entrar en los planes de Marcelo Bielsa, quien apostó por mí siendo joven. Gracias a ese “loco lindo” que nos devolvió la esperanza y nos ayudó a alcanzar nuestro máximo potencial.





El chileno Mauricio Isla "se copió" de Lionel Messi con una carta.

El 7 de septiembre de 2007, con 19 años, Bielsa me dio la confianza para debutar por Chile. Así comenzó una historia maravillosa: 144 partidos con La Roja, seis Copas América, dos Mundiales, una Copa Confederaciones y dos títulos continentales junto a una generación que marcó a nuestro país. Gracias a Dios por permitirme vivirlo.







Agradezco a cada club que me abrió sus puertas: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe y Flamengo, cuya hinchada me hizo sentir como un brasileño más. Luego regresé para vestir las camisetas de Universidad Católica, Independiente y finalmente Colo-Colo, un club con raíces especiales en mi historia familiar.







Gracias a quienes me ayudaron a crecer, me acompañaron lejos de Chile, me levantaron en los momentos difíciles y confiaron en mí. Gracias a todos los chilenos que celebraron mis alegrías, especialmente aquel gol frente a Uruguay.







Un 7 de septiembre comenzó esta obra y hoy, también un día 7, anuncio que ha llegado a su fin. Por respeto y amor a mi familia, comunico mi retiro del fútbol profesional.







Espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional.







Con cariño,



Mauricio Isla



“El Huaso Isla”.

Los números de Isla en su carrera