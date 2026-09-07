Daniel Bertoni se lanzó como candidato a presidente de Independiente: "Traen jugadores ignotos"

Ricardo Daniel Bertoni se lanzó como candidato a presidente de Independiente de manera oficial, dentro de la Agrupación "Auténticos Rojos". El exfutbolista e ídolo del club de Avellaneda, de 71 años, se mostró muy crítico últimamente de las gestiones en el "Rey de Copas", tanto en la etapa final de Hugo Moyano como de la actual a cargo de Néstor Grindetti.

{{{htmlAmp}}}

El crack, campeón del mundo con la Selección Argentina como figura en 1978, integrará el trinomio junto con Adrián Simón y Ariel Canteros. "Dani" es uno de los máximos emblemas de la historia de la institución, ya que en el primer equipo disputó 213 partidos con 92 goles y 7 campeonatos conseguidos entre 1972 y 1978. El exgoleador ganó todo: se consagró en la liga, la Copa Libertadores, la Intercontinental y la Interamericana.

Bertoni ya es candidato a presidente de Independiente: "No puedo entender que el club no gane un torneo local hace 24 años"

El exatacante manifestó, muy convencido: “Me van a decir que a los exjugadores les fue mal. Hoy tenemos tres ejemplos de exjugadores que les va bien de Presidentes, como (Juan Sebastián) Veron en Estudiantes de La Plata, (Gonzalo) Belloso en Rosario Central y (Luis) Artime en Belgrano de Córdoba". "Quiero jugadores que tengan la identidad de Independiente. No puedo entender que el club no gane un torneo local hace 24 años y una Libertadores hace 42 años. Yo quiero salir campeón”, disparó el ícono rojo.

Acerca de su último paso por Independiente pero en una función no oficial allá por el 2017 y 2018, Bertoni rememoró: “Yo acompañé a (Ariel) Holan, pero él se equivocó. Metió al representante y estaba todo el día en el club. Eso no puede pasar...". Incluso, arremetió al respecto: "Yo vengo de Europa y no están los representantes en los Clubes. Ellos están para hacer los contratos”.

En la misma postura, Bertoni recalcó que "los jugadores que vienen a Independiente tienen que tener la identidad de Independiente. Esa mística ganadora que se perdió". Lamentó que "hoy en Europa, Independiente es un desconocido" y repasó: "En nuestra época, ganábamos todo y estábamos por encima de Real Madrid".

Daniel Bertoni se lanzó como candidato a presidente de Independiente.

"El socio y el hincha de Independiente merece saber lo que pasa adentro del club. Mi viejo me hizo hincha de este club y quiero darle una mano para salir adelante", disparó luego en la entrevista con TNT Sports. Con relación al entrenador saliente, detalló que "(Gustavo) Quinteros pedía jugadores y no se los contrataban. Y llevaron un DT para traer a los jugadores que la Comisión Directiva quería". "Yo quiero otro Independiente", aclaró.

Por último, en el diálogo con Radio La Red, "Dani" aseveró que “están haciendo las cosas muy mal, trayendo jugadores ignotos que no están a la altura de Independiente...". Y sentenció: "Nunca me llamaron para tomar decisiones en el club, para ver que nadie se robe las cosas de Independiente”.

Por su parte, Canteros aportó: “Vamos a tener en una web detallado en cuanta plata de venden los jugadores, qué porcentaje y qué representante hizo la operación con el monto de la comisión”. En tanto, Simón acotó: “Nosotros estamos abiertos a escuchar a otras Agrupaciones, pero sabemos con quién no ir. Independiente necesita refundarse. Eso con los que están eso no podría suceder”.

Cuándo son las elecciones en Independiente y los posibles candidatos a Presidente

Se estima que los comicios serán a principios de diciembre de 2026. A tres meses de un evento fundamental para el club, todavía no están definidos los candidatos del oficialismo ni de la oposición. Por ahora, se estima que Daniel Seoane sería el elegido por la actual gestión, mientras que Luciano Nakis, Gastón Gaudio, Fabio Fernández, Bertoni y Andrés Ducatenzeiler se perfilan para competir también, a la espera de la presentación de las listas oficiales.