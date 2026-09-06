El "Loco" que Independiente pretende como refuerzo para reemplazar a Gabriel Ávalos

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra cerrado, pero esto no les impide a los equipos poder negociar la llegada de jugadores para sumar refuerzos en diferentes partes de su plantel. En el caso de Independiente, se trabaja para sumar un delantero que permita tapar el hueco que Gabriel Ávalos dejó al marcharse a Olimpia de Paraguay en una operación que despertó el enojo de los hinchas.

{{{htmlAmp}}}

"Leandro 'Loco' Díaz en la mira de Independiente", expresó el periodista Germán García Grova sobre uno de los últimos movimientos que el Rojo hizo en el mercado. Hay que recordar que los clubes no pueden sumar jugadores, pero obtienen una ventana especial en caso de que puedan presentar una anotación o certificar por medio de un médico la lesión de un futbolista que demande un tiempo de recuperación que sea como mínimo de seis meses.

Por otro lado, La Gaceta de Tucumán expone que las conversaciones no llegaron a buen puerto porque desde Atlético Tucumán se encuentran negados a negociar a uno de sus mejores jugadores en medio del Torneo Clausura. La idea es hacerlo en el mercado de pases del verano en caso de que el Rojo regrese con una propuesta formal.

Hay que recordar que la salida de Ávalos se dio por medio de un acuerdo que le permitió a Independiente poder canjear deuda con Olimpia. "El delantero seguirá su camino en Paraguay, luego de que ambas instituciones alcanzaran un entendimiento total para concretar la operación. El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el Club Atlético Independiente y establece, además, una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala", comunica el documento que fue difundido en la web oficial del club.

Y eso no es todo, porque el club continúa en un proceso de desarme que despierta la bronca de los hinchas cada vez que hacen de local en Avellaneda. En la defensa se produjo la salida de Kevin Lomónaco, que no dejó ni un solo centavo. Uno de los mejores centrales del fútbol argentino también se marchó para cancelar deudas que los directivos fueron contrayendo con el paso de los meses, pero que no pudieron cancelar a tiempo.

El pase del zaguero se entregó al Elche de España a cambio de los siguientes montos: 3 millones de dólares, que son destinados a cancelar la ficha que se le compró a Bragantino de Brasil; luego hay que sumar unos 750 mil de la misma moneda que se le debían al propio jugador, más unos 1,5 millones al representante del zaguero. Esto provocó que Independiente se quede con las manos vacías por uno de sus pilares. También se marchó, durante la misma semana, el extremo chileno titular Maximiliano Gutiérrez rumbo a Rusia a cambio de 7 millones.