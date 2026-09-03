Ver en vivo Central Córdoba vs. Independiente por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Independiente visitará este domingo a las 17 horas a Central Córdoba por la fecha 8 de la zona A del torneo Clausura. Un partido que lo agarra al Rojo en medio de una fuerte crisis, después de haber perdido 3 a 0 como local frente a Gimnasia de Mendoza. Una caída que lo golpeó de manera potente por la manera en la que se dio ante un conjunto que viene realizando una muy buena campaña.

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El equipo hoy dirigido por Jadson Viera perdió varias piezas importantes en el equipo y el desafío para el DT de origen brasileño estará en encontrar la forma de armar una formación competitiva con un plantel muy corto, en el que las opciones son cortas y en muchos casos no le quedará otras que recurrir a las divisiones inferiores en búsqueda de algunos reemplazos.

Por dónde ver Independiente contra Central Córdoba

Ver fútbol por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Independiente y Central Córdoba de este domingo a las 17 horas será transmitido por TNT Sports.

El Rojo perdió (y regaló) piezas importantes

La situación de Independiente desde lo institucional realmente es difícil de digerir para los hinchas, después de las ventas fugaces de varias de las figuras. Perdió en primer lugar a su delantero Gabriel Ávalos, quien a cambio de una deuda con el jugador y otra por el pase de Cristian Zavala dejó el Rojo para irse a Olimpia, siendo el gran goleador que tenía el club

Otro por el cual a la institución no le entra dinero es Kevin Lomónaco, quien se va a cambio de 4,8 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos al Elche. Pero el club español descuenta de ese monto 1,8 millones que el Rojo le debe por el pase de Iván Marcone, a lo que hay que sumar que 2,7 millones le debe pagar al Bragantino de Brasil por parte de su ficha.

Lomónaco dijo adiós.

La única venta por la que le entra algo de plata es por el chileno Maximiliano Gutiérrez. El jugador fue vendido este martes, en su caso al Dynamo Moscú. El club ruso acordó pagar 7 millones de euros por el 100% del pase, aunque Independiente posee el 50% de los derechos económicos. Además, el Rojo todavía debe abonarle 2 millones de dólares a Huachipato a comienzos de 2027, por lo que finalmente se quedará con una cifra cercana a 2 millones de euros por la operación.