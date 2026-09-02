Independiente se desarma: tras la salida de Ávalos, vendió a otros dos titulares

El mercado de pases del fútbol argentino acaba de presentar una situación bastante particular con Independiente, que expone que no es ninguna casualidad lo que se vive dentro del campo de juego. Esto es producto de que decidió desprenderse de la ficha de Maximiliano Gutiérrez a Rusia, pero el dinero que ingresará no se quedará en el club, debido a que una parte irá destinada a pagar parte de su ficha. Una cláusula que entra en vigencia en 2027.

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"Independiente vende a Maxi Gutiérrez en 7 millones de euros al Dynamo Moscú", expresó el periodista Germán García Grova. Se trata de una operación en la que el Rojo sólo contaba con el 50% de la ficha y el delantero aceptó la propuesta porque se trata de un salto de calidad en lo económico que no puede percibir en caso de quedarse en el fútbol argentino. Esto lo llevó a ponerle la firma a un contrato de cuatro temporadas.

Lo particular es que Independiente había comprado a Gutiérrez en 2 millones de dólares, pero la cifra a cancelar con Huachipato de Chile recién es en enero de 2027. Por ende, el ingreso que el club recibirá en las próximas horas no se destinará de manera completa a su cuenta bancaria porque debe cancelar un compromiso firmado. Uno que, de no suceder, podría valerle una sanción por parte de la FIFA en el mercado de pases, como es una inhibición para sumar incorporaciones.

"Al ser dueño de la mitad del pase del jugador, a Independiente le corresponden 3.5 millones de euros de la transferencia total. Con ese dinero ingresado desde Europa, la dirigencia procederá a saldar la deuda acordada con el club chileno, dejando un saldo a favor de casi dos millones de dólares limpios para las arcas de Avellaneda", expresan desde el portal Infierno Rojo. Se avecinan las elecciones presidenciales en el club, que serán en diciembre próximo.

Oficial: Gabriel Ávalos pegó el portazo y se fue de Independiente

Otro jugador que se marchó para tapar una deuda fue Ávalos, que continuará su carrera en Olimpia de Paraguay. Lo particular de esta situación es que la operación fue anunciada por el propio club en sus redes sociales por medio de un comunicado en el que se expresa que se cambian los servicios del atacante por un dinero pendiente.

"El delantero seguirá su camino en Paraguay, luego de que ambas instituciones alcanzaran un entendimiento total para concretar la operación. El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el Club Atlético Independiente y establece, además, una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala", señala el documento.

La deuda rondaba cerca del millón de dólares, pero al colocar los servicios del atacante en el medio se dejan en cero las obligaciones de pago y se evita que haya un posible reclamo a futuro. Los trascendidos exponen que la actual dirigencia está realizando estas operaciones para dejarle a la próxima comisión directiva la menor cantidad de deudas posibles después de que se produzcan las elecciones de diciembre.

Kevin Lomónaco también deja Independiente

Uno de los mejores centrales del fútbol argentino se marcha rumbo a Elche de España sobre el cierre del mercado de pases y aún se desconocen los montos, aunque aquí también hay cuestión insólita. Entre las deudas con Bragantino de Brasil (3 millones de dólares), otros 750.000 al futbolista y a su representante "Pepe" Monje, más 1.5 millones al propio Elche por el pase de Iván Marcone; el "Rojo" no percibirá dinero directo por la salida de Lomónaco, aunque se quitará de encima tres deudas importantes.