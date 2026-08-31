Independiente perdió con baile de local ante Gimnasia y su estadio explotó contra todos

En el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura, el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini es escenario de un choque trascendental por los puestos de vanguardia de la Zona A. No obstante, las cosas no salieron como esperaba el conjunto local: Independiente cae parcialmente por 3 a 0 frente a un eficaz Gimnasia de Mendoza.





Un primer tiempo de dominio local sin efectividad y el golpe del "Lobo"

El "Rojo", bajo las órdenes del director técnico brasileño Jadson Viera en su segundo encuentro al mando, inició la contienda buscando imponer condiciones para alcanzar la línea del líder de la zona, Instituto de Córdoba. Durante los primeros minutos, Independiente inquietó mediante la media distancia de Lautaro Millán y aproximaciones peligrosas de Josias Palais y Maximiliano Gutiérrez.

Sin embargo, el elenco mendocino dirigido por Darío Franco aguantó los embates locales y golpeó en el momento justo:

Minuto 42: Tras una gran asistencia de Facundo Lencioni, Esteban Fernández definió rasante junto al palo izquierdo para vencer la resistencia de Rodrigo Rey y marcar el 1-0 con el que finalizó la primera mitad.

Desconcierte en el complemento y ráfaga mendocina

Lejos de encontrar la reacción deseada tras el descanso, Independiente sufrió el buen momento futbolístico del equipo visitante, que aprovechó al máximo los espacios en la defensa de Avellaneda:

Minuto 54: Facundo Lencioni amplió la ventaja con una precisa definición para poner el 2-0.

Minuto 60: Apenas seis minutos más tarde, el propio Lencioni volvió a hacerse presente en la red firmando su doblete y decretando el impactante 3-0 en el marcador.

Pese a los ingresos de Matías Abaldo y Ezequiel Ávila para intentar revertir el desarrollo, el conjunto de Avellaneda se muestra desorientado frente a un Gimnasia de Mendoza que ratifica su gran inicio de certamen y trepa a la cima provisional de la Zona A.